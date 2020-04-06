‘Bir baktık, ‘Çarkıfelek’ yeni bölüm diye yazıyor. Ev ahalisi, “Ne zaman çekilmiş, bu kadar insan toplanmış?” dedi. Stokta bekleyen yeni bölümler bulunuyormuş. Şimdi onlardan yayınlıyorlar. Hemen belirteyim, ‘Çarkıfelek’ projesi devam edecek. Yani durumlar bir normale dönsün, yeni bölüm çekimleri yapılacakmış.

Ev ahalisi Emre Karayel’e alıştı. O, daha ‘az şamatalı’ sunuyor. Mehmet Ali Erbil tabii ki farklıydı. O bir şovmen... Buradan kendisine iyi dileklerimizi gönderelim. Karayel sunumu önce yadırgandı, daha sonra tarzı kabul gördü.

Mental yorgunluk mu?

“Enfekte olan sağlık çalışanlarını öldü” diye verenler var, bakanın ölüm sayılarını, ‘sahte hesap’ tuzağına düşerek yanlış sunanlar da mevcut. Bunlar tabii tepki doğruyor ve panik yaratıyor. Haber kanallarında ‘mental yorgunluk’ mu başladı? Aman dikkat!

Yasaklanıyor ya sonra?

‘Bloomberg HT Life’ta Ayşegül Yüksel’in Genco Erkal’la sohbeti vardı. Oyunların yasaklanmasıyla ilgili bölüm. Bu oyun yasaklama işi ben çocuktum vardı, hâlâ devam... “Günümüzde Muzaffer İzgü gibi bir mizah ustasının yıllardır oynanan bir oyununu yok tadilat, yok bilmem ne diye oynatmamak... Biz çok şey gördük. ‘Hakkâri’de Bir Mevsim’ oyunu yedi yıl yasaklandı. Ne oluyor, bir süre sonra yasak kalkıyor. Nazım Hikmet’i yıllarca yasakladılar ne oldu? Hâlâ bugün en çok okunan yazar. Yasaklamalarla hiçbir şey olmaz bunu bir düşünseler” diyordu Erkal.

Aklıma hep ‘Devr-i Süleyman’ oyunu gelir. Bir hikayesini okuyun, başına gelenlere bakın!