‘Hekimoğlu’nun son bölümüne Nazlı ve Can çiftinin dramatik öyküsü, damga vurdu. ‘Mutlu son’ hüzünlüydü. Ev ahalisi, yeni bölümü görünce, pek sevindi. Bu, stoktaki son taze iş... Belki bir ‘koronavirüs özel’ yaparlar.

EV İŞLERİ ÇOĞALACAK GİBİ!

Dünyada olduğu gibi, bizde de bu duruma özel dizi işleri başladı. Benim duyduğum, platformda çok izlenen ‘Grace and Frankie’ projesinin oyuncuları, yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümün okumasını yapmışlar. Ayrı evlerden yedinci sezon ‘The Fallout’ başlıklı bölüm, çekildi ve yayında... Jane Fonda ve Lily Tomrin başta olmak üzere tüm ekip, bu okumaya katılmış. Bizde de böyle bir iş olabilir mi? Aslında bu yeni düzenin ilk işi yayınlandı; ‘Jet Sosyete’... Oyuncuların ‘koronalı günleri’ anlattığı taze senaryoda kendi mekanlarından projeye katıldılar. Bizim ev ahalisi, bu işi aslında uzun zamandır yapıyor. Her gün ortalama üçlü bir görüşme oluyor. İzmir ile Selendi arasında değişiyor karakterler. Duruma göre beş karakter de olabiliyor, farklı konular konuşuluyor. Ekonomi ve siyaset oluyor, korona soslu... Bir de bizim baldızlar eczacı, şu günler için en hareketli sektörlerden biri. Müşterilerle muhabbetler ve ‘korona haberleri’ onlarda oluyor. ‘Jet Sosyete’nin, bugüne kadar yayınlanan bölümler arasındaki ‘beni güldüren işi oldu’ diyebilirim.

‘SURVIVOR’ RAHAT

TV8 hiçbir şey yapmasa sadece ‘Survivor’ yayınlasa, işi götürür. TV8, bir ‘Survivor’ kanalı. Başka bir işe gerek var mı? Programın yanı sıra, dedikodusunu verirsin, teknik analizini yaparsın, eski ‘Survivor’ yarışmacılarını çıkarıp, onlarla ayrı bir proje yaparsın...

Yani sonu yok, malzemede. Dizi çekiyorlar, beklenen olmuyor. Gerek var mı? ‘Survivor’, tartışmasız bir numara gidiyor bu ‘koronavirüs’ günlerinde. Haberler, kendi izlenme oranlarını bir nebze artırdı. Yani her haber bülteni kendi çapında... Bir haber bülteni hariç tabii ki. Bir de insanların psikolojik halleri, Berat Kandili gecesinde kendini gösterdi. Nihat Hatipoğlu, Total izleyicide dördüncü oldu. TRT’nin ‘Berat Kandili’ canlı yayını, çok iyi bir izlenme payı aldı. (Total yüzde 5.75)