‘Mr. Brooks’ filmi bizim televizyon kanallarının bir zamanlar rağbet ettiği yapımlardan biri. En son Tele 1’de yayınlandı. Ceza almış. Neden? Çocukların ayakta olduğu saatte onlara kötü örnek teşkil edecek konusu ve sahneleri olduğu için. Gelelim bizim ‘Mr. Brooks’ filmine şöyle bir gezinti yaptım. Mesela Beyaz TV’de 14 Aralık 2017 yılında saat 19.30’da yayınlanmış. Atv’de 2012 yılında ekrana gelmiş ben de ‘tavsiye edilir film’ olarak yazımda bahsetmişim. Yayın saati 22.45... Sonuçta bu ‘şiddet’ ya da ‘cinsellik’ durumu soyut bir şey. Filmin hikayesi, yani anlatmak istediği bir derdi var mı yok mu, önemli olan bu. Kurul raporlarını hazırlayanlar istedikleri programda bir ‘gerekçe’ bulabilirler. Sonu yok bunun. Şimdi burada örnek vermeyelim, ev ahalisinin bazen “Valla bunu görseler, kesin ceza verirler” dedikleri örnekler var. Bizim açımızdan bir sakınca yok, onların bakış açısı içinde ceza alır diye söz ediliyor evde.

TARTIŞMA PROGRAMLARI

En çok televizyon kanalı olan dördüncü ülke Avrupa’da Türkiye. Başka birçok sıralamada bu kadar önde olduğumuz söylenemez. Türkiye’de, saydığım 16 haber kanalı var. Her kanalda tartışma programı mevcut akşamları. Ortalama 50 kişi ve daha fazlası ekranda. Ev ahalisi, “Bir süredir neye bakıyoruz ‘MasterChef Türkiye’ye... Daha önceki yıllarda izlemiyorduk. Tartışma programlarına da bakardık. Artık izlemiyoruz. Yerini bu program aldı. Niye? Aynı konuklar, aynı laflar her kanalda.” Tartışma da değil, bir nevi ‘monolog’ aslında olan. Tartışmanın da bir raconu var. Farklılık bir ‘Teke Tek’te oluyor mesela. Siyasi bir belgesel koyun üzerine bir tartışma mesela. Böyle işlere kafa yormak lazım.

KANAL D’DEN AKILLI İŞ

Paok-Beşiktaş maçını Kanal D yayınlayacak. Akıllı iş. Malum siyasi durumlarla daha bir önem kazandı maç. Türkiye’yle Yunanistan arası böyle gel-gitlerle doludur. Spor karşılaşmaları da yükselen gerilime denk düşerse, bir başka olur. Bu maç da öyle. İzlenme oranları tavan yapacaktır. Dostluk kazansın, keyifli bir karşılaşma olsun dileğimiz.