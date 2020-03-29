CNN TÜRK’TE UYARMIŞTI

Notlarıma baktım, geçtiğimiz pazartesi öğle saatlerinde CNN TÜRK’te Deniz Bayramoğlu’nun yayınında söylemiş, Tuğçe Belin; “Türkiye için endişem şu, sokağa çıkma yasağı bir an önce olmalı. Çünkü Türkiye’nin önünde İtalya gibi bir örnek var” diyordu. Kendisi İtalya’da yaşayan ve çalışan bir Türk kadını. Anlattıkları ülke insanı semptomları bize çok benziyordu! Ve biz, iki arada bir deredeyiz!

Dayan internete...

Vodafone’un tepe ismi Hasan Süel Bloomberg HT’de söyledi; “Sabit internet kullanımı yüzde 50, mobil internet kullanımını ise yüzde 20 yükseldi.”

Ev ahalisi, sabit hatta şaşırdı ve “65 yaş üstü durumu herhalde!” dedi.

Kanalların sağlık muhabirleri var mı?

Günde ortalama 40 kadar isim çıkıyor ekrana... Ama ben bir sağlık muhabirine rastlamadım. Yani isminin altında ‘Kanalımızın sağlık muhabiri’ yazanı göremedim. Ekranda gazeteci yok mu? Var. Siyaset üzerine uzman ünlü gazeteci çok. Sağlık üzerine uzman ünlü gazeteci var mı? Muhabirden bahsediyorum! Haber yapan ve peşinde koşan var ama değer verilip, bir de ekrandaki yerini alsa?

Bizim set açık!

Dünyada önemli dizilerin setleri, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Bizde de benzer uygulama oldu. “Tedbirimi aldım, devam ediyorum” diyenler de var. Onların tercihleri. Ama tercih edilmemesi gereken, ‘örnek davranış’ diye gösterilmesi. Hatta doktorlarla karşılaştırılması!

Bu kadar Prof. Dr var...

Bu vesileyle ülkemizde ne kadar çok profesör olduğuna şahit olduk. Hani derler ya, “Prof’tan geçilmiyor.” Aynen öyle. Eskiden çıkınca, olay olurdu.