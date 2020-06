D-SMART’TA ÖNEMLİ BİR DİZİ BAŞLIYOR

“İlk defa Batı medyası, Irak’ta olanları bizzat Iraklılar’ın gözüyle anlatan bir dizi çekti”... D-Smart’ta ekrana gelecek olan ve birçok Batı ülke televizyonunda yayınlanacak ya da yayınlanan ‘Baghdad Central’ (Merkez Bağdat) ile ilgili yorum böyle. ARTE kanalıyla İspanyol Movistar ortak çalışması bir yapım... Irak’ın ABD işgali ve sonrasında yaşanan bir polisiye hikaye.

Eliott Colla’nın aynı adlı romanından. Kimdir Eliott Colla? Arap edebiyatı ve kültürü konusunda uzmanlaşmış halen Georgetown Üniversitesi Arap ve İslam Araştırmaları Bölümü’nde doçent. Birçok ünlü Arap edebiyatçının eserlerini çevirmiştir. Bir ayağı Washington, bir ayağı da Orta Doğu’da yaşıyor. İlk polisiye romanı. Irak’ı çok iyi tanıyan gündelik yaşamını bilen bir isimden çıkıyor bu roman. Bizde de ‘Bağdat Merkez’ olarak Türkçeye çevrildi. ‘Özgürleştirme kisvesi altında tarumar edilen o güzelim kentin ve orada yaşayan insanların hüzünlü hikayesini yazmış. Emniyet eski görevlisi Muhsin Hızır El Hafaci’nin, hasta kızı Miruc’u kurtarmak için Amerikalılar’la çalışmak zorunda kalışının, acımasızlığın, geçmişe özlemin, kaybolan kadınların, yitirilen oğulların, zulmün, haksızlığın, muktedirin kibri karşısında boyun eğmemenin, tevazunun, aşkın, sevginin ve unutmamanın hikayesi’ diye bir tanıtım var.

Komiser Muhsin Khafaji rolünü Waleed Zuaiter oynuyor. Bağdat 2003, Saddam Hüseyin iktidardan indirilir ve ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Irak’ı işgal eder. Iraklı eski bir polis müfettişi Muhsin El-Khafaji, artık onu çevreleyen ülkeyi tanımıyor. Hayattaki tek amacı, kayıp büyük kızı Sawsan’ı bulup, evine getirmek.

İşi bilenler yazıyor

Senaryoyu yazan isim Stephen Butchard... ‘The Last Kingdom’ ve ‘House of Saddam’ filmlerinin senaristi. Dizide özellikle bu bölgenin oyuncuları seçilmiş. Filistinli, Iraklı ve Arap kökenli İngiliz oyuncular. Altı bölümlük proje, 2018’de yılında Fas’ta çekildi. Arap kökenli oyuncular Batılı dizilerde genelde ‘terörist’ karakterlerde oldu bugüne kadar. Bu dizi bir yerde bu tabuyu da kırmış oluyor.

D-Smart, ‘Merkez Bağdat’ dizisini yayınlayacak. Peki ne zaman? Durumu sordum. 26 Haziran Cuma projenin D-Smart GO’daki yayın tarihi. Her hafta cuma günü bir bölümü ekrana gelecek. 29 Haziran Pazartesi TV’de ilk olarak DiziSmart Premium kanalında başlayacak. Her pazartesi saat 20.00’de olacak.