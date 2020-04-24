Digital TV Research’ün yaptığı bir Digital TV Research’ün yaptığı bir araştırma, yeni dönemin ‘dijital paralı yayıncılık’ halini de ortaya koyuyor. ‘Korona öncesi’ verilerin altüst olduğu bir dönem olacak televizyon sektöründe... Onların bir kolu da bu ‘paralı yayıncılık’. Paralı TV abonelerinde bir düşüş bekleniyor, AB üyesi 18 ülkede... Beş yılda 2.67 milyon abone kaybından söz ediliyor. Bu durumdan en çok Almanya etkilenecek, beş yılda 871 bin kişi aboneliği bırakacak. İkinci sırada Almanya var; 785 bin aboneyle.... Buna karşın IPTV yayın aboneliğinde bir artış söz konusu olacak. ABD’de paralı TV aboneliğinde büyük bir azalma bekleniyor. Tüm bunlar ‘korona sonrası’ dönemin verileri. Bu süreler ‘artan miktar’ olarak gösteriliyordu dijital platformlarda... Ekonomik koşullar, ‘tüketim tercihlerindeki’ önceliklerin sıralamasını değişterecek. Hatta ‘tüketimden kısma’ devrinin hayli uzun sürmesi bekleniyor. Film, dizi çekmek, konserler yani eğlence hayatının tüketiminin ise nasıl bir ‘azalma eğilimi’yle karşılaşacağı merak konusu. Bu arada geçenlerde yazdım, bizde televizyon sektörünün yüzde 35 civarında küçülmesinden söz ediliyor. Bu ilk rakamlar, ilerleyen zamanlarda durum daha net ortaya çıkacak.

Çocukların dünyası

Büyükler ‘panik’ halinde, ‘Ne olacağız?’ diye düşünürken, çocukların etkilenmesi, ‘ortak zevklerin paylaşımı ve yeni sosyal bağlantılar kurma’ üzerine gelişmiş. Çok katılımlı oyunlara ilgi artmış. ‘In- Game Chat’ dedikleri olayda patlama olmuş. Bu platformlarda, İngiltere’de yüzde 48, Fransa’da yüzde 300, İspanya’da yüzde 200, İtalya’da yüzde 238 Almanya’da yüzde 162 artmış. Şunu söyleyeyim çocuk zaten bu işe yatkındı. Sanki sokakta top, mahalle arasında saklambaç oynuyordu! Bu devir çocukları bunu bilemediler zaten, ‘Online chat’ halindeydiler. Şimdi bu ‘koronavirüs’, tuz biber ekti. Hani, “Ne yapsın çocuklar, evde hiç olmazsa teknoloji aracılığıyla sosyalleşiyorlar” diyerek sıvışmayalım! Bilgisayar çağı dedikleri ve yere göğe sığdırılamayan olay, bu korona vesilesiyle bir açmaza girmiştir. Sosyalleşmenin adı vardır, bu çağımızda sadece bir örtüdür. “Yok bu kadar da olsun istemedik” diyeceklerdir de olan oldu yani! Şimdi eğitim sistemini de evlere bir yerleştirdik mi ohh!