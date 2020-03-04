Disney Channel’ın ergen kitlesi tarafından pek bir izlenen dizisi vardı ‘Lizzy Mc Guire’... 2001-2004 yılları arasında yayınlandı. Bizde de 2011’den itibaren ekrana geldi. Yapımda, Lizzie McGuire’ın okul ve aile hayatı arkadaş ilişkilerinin anlatıldı. Sonra bir de filmi çekildi. İkisi de iyi iş yaptı. Bir de “Lizzy Mc Guire büyümüş, olgunlaşmış bakalım ne yapacak?” diye soran yeni bölümleri çekildi. Ne olduysa, bundan sonra oldu. Disney’in platformunda iki bölümü yayınlandıktan sonra kaldırıldı. Disney özetle, “Bize uymaz, çok fazla yetişkin dizisi olmuş” dedi. Nedir bu fazla yetişkin olma durumu? Alkolün ve cinselliğin keşfi... Yani Lizzy’nin 30 yaşında Brooklyn’de iç dekoratör olarak çalışıp ve Soho’da lokanta sahibi nişanlısıyla olan hayatı, Disney için bitti. Başrol oyuncusu Hillary Duff, “Bizi bırakın, Hulu kanalına gidelim” mesajı atmış. Rakip platform yani. Disney tarafı ise “Vazgeçmiyoruz, elini yüzünü düzeltip, aileye uygun bir şekilde yeniden çekebiliriz” mesajı veriyor. Bakalım ‘Lizzy McGuire’ geleceği ne olacak?

YÖNETMENİ BU MAÇI İZLESİN!

Galatasaray-Gençlerbirliği maçını ev ahalisi izledi. Bir süre sonra, “Başka kanallara bakalım” dedik. Bizi böyle düşündüren ne olmuştu? “Sıkıldık” diye söylendik. Peki neden? Evet, maçın tadı yoktu. Keyfi olmayan maçın, bir tadı olmayan çekimi vardı. Sanırım yönetmen de sıkılmış olacak, maçı bıraktı, etrafla ilgilenmeye başladı. Bu arada karşılaşmayı ve gidişatını kaçırır oldu. Ve bu durum o kadar hissedilir hale geldi ki, biz de ‘etrafta dolaşalım’ derken, bir golü kaçırdık. Maç yayını değil de, ‘enstantaneler’ izledik.

Birçok duruma son anda yetişir olmuşlardı! Bantını izlesinler derim.