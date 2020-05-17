Tesadüf kumandayla kanalları gezerken, ‘Madam Secretary’ dizisinin beşinci sezonunun sekizinci bölümüne denk geldim. Uzun süredir diplomasiden uzak kalan, öğretmenlik yapan CIA eski ajanı Elizabeth Faulkner karakteriyle bizlere gayet net ‘Emperyalizm nedir? Amerikan çıkarları nedir?’i anlatıyor. Haiti, konu olan ülke... Dupont rejimiyle keyfi yok ABD’nin (muhtemel onu da kendileri iktidara getirmiştir!) genç yeni başkan adayı Claude Galbert (tabii yurt dışında ve ABD ile temasta!) Elizabeth Hanım’ın bürosunda... ‘İşte sizinle acayip işler yaparız, sizi de başa getirelim’ muhabbeti. Genç başkan adayı, “Siz kaynaklarımızı hem havuç hem de sopa olarak kullandınız” diyor. Cevap, “İstikrarlı bir hükümet yoktu.”

Öte yandan iktidardaki başkanla da bir anlaşmaya gidiyorlar. “Sizi ve ailenize Monaco’da kral bir hayat” diyorlar. Sonuçta teklifi kabul ediyor. Çiçeği burnunda başkan da demokrasi getirmek üzere ülkesine gidiyor. Bütün işler CIA yuvarlak masasında hallediliyor. Ee adamlara da yakışıyor böyle diziler filmler işin doğrusu! Sahici oluyor.

‘SAMANYOLU’NUN BAŞINA GELENLER!

‘Geçmiş Gazete’de, Mustafa Can sunuyor KRT’de. Reklam sektörünün kıdemlilerinden “Ürünü nasıl pazarlayacağını işi gereği biliyor, formata da bunu yansıtıyor. Geçmişin gazete arşivi, programın kaynağı.

1.5 yıl Beyazıt Kütüphanesi’nde çalışma yapılmış. Türkiye’nin en büyük karma yazılı basın arşivi olduğunu belirtiyor Can. 350 bin sayfadan oluşuyor. İnternette sitesi de mevcut. 1929’dan bugüne kadar... İzlediğim bölümde,

26 Temmuz gününe ait geçmişi anlatan haberler var. ‘Her geçmiş aslında bugündür’ derler ya! 1968’den bir haber. Radyo, Berkant’ın söylediği meşhur ‘Samanyolu’ şarkısını yayınlamamış. Gerekçe, ‘çok fazla klasik enstrümanın olduğu’... Sanatçı yeniden stüdyoya girip, şarkıyı TRT Radyosu’nun istediği enstrümanlarla yeniden kaydetmiş. Haberi yapan George Lutikow... Akşam gazetesine müzik haberleri yapardı babamın zamanında. Ben de kendisiyle tanıştım. Ticaretle uğraşıyordu ve çok sık sohbet etmeye yanına gidiyordum. Sonra, izini kaybettim. Yaşamımın zor günlerinin dostuydu. Sonra 2017’de vefat etmiş. İmzayı görünce, hatıralara gittim. Geçmişin gazete kupürü de, böyle bir ‘anı’ya gitti. Nur içinde yatsın.