Salgın günlerinde iç piyasada durgunluk var. Bir de dış pazar mevcut. En büyük ihracat kalemlerimizden biri oldu neredeyse dizi ihracatı... Orada durum nedir? Son olarak başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in oynadığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinin Ecco Rights pazarlama hakkını aldı. Salgın günlerinde iç piyasada durgunluk var. Bir de dış pazar mevcut. En büyük ihracat kalemlerimizden biri oldu neredeyse dizi ihracatı... Orada durum nedir? Son olarak başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in oynadığı ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinin Ecco Rights pazarlama hakkını aldı. Bu pazarın önemli şirketlerinden biri. Dizinin müşterilere tanıtımında değişik bir uygulama yaptılar. ‘Online’ bir panel düzenlendi ve oyuncular yurt dışındaki müşterilerle bire bir konuşma fırsatı buldu. Dizinin önümüzdeki sezonda yeni bölümleriyle ekrana geleceği belirtildi. Son olarak Güney Afrika kanalı E TV 300 bölümlük üç sezon ekrana gelen ‘İstanbullu Gelin’i satın aldı. Global Agency, bu diziyi El Salvador’un da aldığını açıkladı. Bizim yerli yapımlar pazarlama işlerine devam ediyor. Peki salgın sonrası ekonomik gidişat içinde bizim yerli dizi satış işleri nasıl olacak?‘

Eski satışlar olmayacak

’“Eski satışlar olmayacak.” Konuştuğum, bu pazarın içinde yıllarını vermiş bir isim böyle diyor ve devam ediyor: “Satış yaptığımız ülkelerin televizyon reklam gelirlerinde yüzde 50 ile 75 arasında bir düşüş var. Bir ülke mesela 10 dizi alıyorsa, bu durumda bu rakama ulaşamayacak.” Dizilerin yeni bölümlerinin çekilmesi zaman alacak, belki de çekilmeyecek. ‘Böyle durumlarda televizyon kanallarının proje ihtiyacını ithal diziler karşılamaz mı, bu geçici sürede?’ diye sordum. “Alacak paraları yok, alsalar bile nasıl ödeyecekler? Tabii ki alım var ama ekonomik kriz daha da derinleşecek önümüzdeki aylarda. Bu nedenle çok fazla satış beklememek lazım” yanıtını aldım. Eldeki alınan diziler ‘tekrar’a girdi bile... Çok az sayıda alım var. “Aralık, hatta ocak ayına kadar eldeki eski bölümler tekrarlanır” son söz de bu oldu.