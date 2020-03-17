Koranavirüs nedeniyle ABD dizileri ‘Riverdale’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Grace and Frankie’, ‘Law&Order’, ‘NCIS: Los Angeles’, ‘Bull’ ve ‘Dynasty’nin setleri iptal edildiği bilgileri geldi. Aynı şekilde İspanyol dizileri ‘La que se avecina’, ‘El Internado: Las Cumbres’ ve ‘The Crown’ın (Netflix dizisi) Andora’daki süren setleri iptal edildi. Bu sayının artması büyük olasılık. Merak ettim bizde durum nedir? diye... Konuştuğum kanal yöneticileri ve yapım şirketlerinden, “Bizde de dizi setleri iptal olabilir” cevabını aldım. Stüdyo çekimlerinin de seyircili olanlarının iptali, ihtimal dahilinde diye düşünüyorum.

Sosyal sorumluluk dedikleri

Bilgi gelmişti. “Büyük olasılık Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak” diye... Bu olasılığı ben de paylaştım. Ters köşe olduk. Önemli olan bu değil. Bir toplumsal sorumluluk durumu var. Ne dediler? Maçlar seyircisiz oynanacak. Niye? Toplu halde millet maçı izlerse, mikrop yayılma riski çok büyük. Tamam. Malum maç şifreli kanaldan yayınlanıyor. Bu durumda evinde Digitürk kutusu olmayan olsa bile, lig maçları yayın aboneliği (ayrıca yani) bulunmayan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı vatandaşlar ne yapacaktı? Kafe, pub, lokanta, kahvehane ya da bilimum milletin kalabalık bir şekilde bulunacağı ortamlara gidip izleyecekti. Ya da mesela “Şimdi mikrop kaparım” diyerek bir başka yol ‘kaçak izleme yolu’na başvuracaktı. beIN SPORTS kanalı maçları şifresiz yayınlamalıydı. Yapmadılar. Bu arada seyircisiz maç izlemek nasıl oluyor? Hem izleyen hem de futbolcular için bir ‘boşluk’. Bazı görüşler ise ne olursa olsun ‘toplum psikolojisi açısından’ hayatın devam ettiğini gösterir, bir çaba olarak bu şekilde yayınların devam etmesini doğru buluyor. Ev ahalisi olarak Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasını izlerken, maçın içine giremediğimizi tespit ettim.