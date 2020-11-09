Salgın giderek hızını artırıyor. Bu beklenen bir durumdu... Timuçin Esen’nin hastalandığı açıklandı. ‘Hekimoğlu’ dizisine bir hafta ara verildi. Yeni bölüm sonraki hafta... Sinema Emekçileri Sendikası’nın açıklamasına göre, en az 10 dizi ve film setinde salgın görüldü. Bu gayet normal bir durum. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, sonuçta her çalışanın kendi hayatı içinde bu virüsle karşılaşma olasılığı yüksek. Şu dönemin atlatılması lazım...

AŞKIM YAPAR...

‘Yaparsın Aşkım’, ekranın uzun soluklu yarışmalarından. İlker Ayrık ile marka oldu. Bugüne kadar 235 bölüm yayınlanmış, bin çift yarışmış. Yani ‘ülke çiftlerinin ruh halleri’ üzerine sosyolojik araştırma yapmak için iyi bir rakam diyelim. Ne kadar ‘cast’ olsa da sonuçta bir yerde ele verir ilişki hallerini... Kürşat Başar’ın yemekli sohbet programı, Digitürk beIN Gurme’de. Ekranın bir başka yer etmiş yapımlarından biridir. Keşke daha çok izlenen bir kanalda olsaydı. İlker Ayrık bu programda söyledi...

ALEV ALEV YANDI!

Yerli dizilerin hâlâ ‘aksiyon sahnelerinin’ altından kalktığını söylemek mümkün değil. Hani bu noktanın en üst halini ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ eh bir nebze veriyor. Ağır çekim kan fışkırtarak etki sağlıyor.

‘Kuruluş Osman’da son bölüm bir sahne vardı not almışım; adam kılıcı sallıyor bir gözü de arkada nedir durum diye! Kalabalık sahne hele... Ormanda karşılaşmışlar öylesine kılıçları çekmişler havası oluyor.

Gelelim ‘Alev Alev’ dizisine... 1897 yılında Paris’te bir kermeste çıkan ve 130 kişinin öldüğü yangının gerçek hikayesi... Bizde bugüne uyarlanmış. Hayli uzun bir süre yangın sahnesi izlettiler. Benim duyduğum, bir ay uğraşmışlar bu sahne için. İzlerken etkilendik mi? Bazı yerlerde evet. Orijinalin yangın sahnesini izledim. Kurgusu daha iyi gibi geldi. Gerilimi daha iyi yedirmiş.

Ve sonrası? Demet Evgar bir farklı...

Hazar Ergüçlü (Çiçek) ve Dilan Çiçek Deniz (Rüya) idare eder. Akıcı ve merak ettiren konu başlıkları hemen izleyiciye sunuluyor. Genelde cast doğru ve izlenebilir nitelikte bir yapım. Orijinali sekiz bölümde işi bitirmiş. Bizde tabii ki uzayacak ister istemez.