Koronavirüs, dünyada olduğu gibi bizim yerli dizi sektörünü de etkiledi ve setler durdu. Peki dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeye devam edecek mi? Kısa araştırma yaptım. Özetle, birçok yapımın bu hafta yeni bölümleri yayınlanıyor, sonrası yok. Ya film ya da tekrar dizi yayınları dönmeye devam edecek gibi görülüyor. ‘Baraj’, ‘Öğretmen’, ‘Yasak Elma’, ‘Hizmetçiler’, ‘Hekimoğlu’ ‘Zalim İstanbul’ ve ‘Arka Sokalar’,

önümüzdeki haftalarda tekrara dönebilir. TRT 1’in izlenen yapımı ‘Payitaht Abdülhamid’in durumu biraz farklı. Üç bölümlük bir stok bulunuyor. ‘Kalk Gidelim’, Ramazan’a kadar devam edecek.

‘Şampiyon’un iki bölüm yedeği var. ‘Hercai’nin yeni bölümü çekiliyor. ‘Bir Zamanlar Çukurova’ için 1-2 haftalık stok olduğu bilgisini aldım. ‘Babil’, ‘Sefirin Kızı’ ve ‘Güvercin’ için, “Belli bir süre için stok var” yanıtı geldi. Bu listenin daha da uzayacağı kesin. Kanal D’nin iddialı dizilerinden olacak ‘Yeni Hayat’ için tarih belirlenince başlaması düşünülüyor.

Canlı yayınlar ne olacak?

Gündüz kuşağında canlı yayınlanan programlar var. Esra Erol’unki de onlardan biri. Geçtiğimiz haftadan bu yana seyirci gelmiyor ve ekip azaltıldı. Çoğunluk evden çalışıyor. Daha önce konuk olarak getirdikleri isimlerle devam ediliyor, otele yerleştirdikleri kişiler. Büyük ihtimal onların da sorunları çözüldükten sonra, yeni başvuru beklenmiyor. Bana göre, programa bir süre sonra ara verilir. Büyük olasılıkla tekrarlar devreye girer.

Sektördekiler ne dedi?

Bu vesileyle birçok yapımcı ve sektörden isimlerle konuşma fırsatım oldu. Mesela önemli bir yönetmen, “Değişik içerikler üreteceğiz. Sektörü şu an yaşadığımız duruma uyumlu hale getireceğiz” diyor. “Evden üretilebilecek içeriklere kafa yormamız lazım” diye de devam ediyor. Yine sektörün deneyimli yapımcılarından birine, “Bundan böyle sektör nasıl olacak?” diye sordum. “Panik olmadan süreci beklemek lazım” yanıtını aldım. Sonuçta ben de panik yorumu değil, bir durum değerlendirmesi yaptım. Tabii ki diziler çekilecek ve yeniden setler kurulacak. Ama yine de eskisi gibi olmayacağı, yeni bir yayın anlayışının olacağının işaretleri gelmiyor değil televizyon için... En basitinden artık televizyon sadece bir ‘dizi yayıncılığı yapan yer’ yorumunu terk etmek zorunda kalacak.