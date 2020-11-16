‘The Wit Social List’ sosyal medyada en çok paylaşılan ve takip edilen dizilerin listesini yayınladı. Bu listenin baş müdavimi Türk dizileri... Sosyal medyayı aktif kullanan ‘dizi fanları’ ile ülkemiz bu alanda dünya çapında bir şöhrete sahip oldu. Dizilerine bu kadar bağlı sayılı ülkelerden biriyiz. Ekim ayında dünyada Instagram hesapları en çok takipçi alan üç yapım bizden...

‘Masumlar Apartmanı’ yayınlandığı günden bu yana 327 bin takipçiye ulaştı. ‘Menajerimi Ara’nın 147 bin, ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun ise 122 bin takipçisi olmuş. Tabii baktım bu rakamları çoktan geçmişler. 21 Ekim tarihine kadar olan süreyi kapsıyor veriler.

BÖYLE OLUR YEMEKLİ GEZİ PROGRAMI...

Dolaşırken kumandaya takıldı.

‘Anadoludayız’, 360 kanalında. Ev ahalisi “Biraz bakalım” dedik. Ayrılamadık... Hatta reklama girdi. Başka kanala geçip, bekledik zaman geçsin diye... Peki neydi bizi çeken? Sunucu Lokman Dağ... Adana lezzetleriydi izlediğimiz. Konuya hakimdi, ayrıntıları biliyordu. Mardin Nusaybin’de doğmuş terörden kaçarak İzmir’e yerleşmiş ailesi. Limon, su ve midye satmış sonra iletişim okumuş ardından muhabirlik yapmış yıllarca. İşin, ekran tarafına geçmiş. Tüm bu yaşam tecrübesini konuşturuyor. Adana ziyaretinde zırh kullanımının ne kadar meşakkatli olduğunu anlattılar. Usta, “Zırh tutmayı öğrenmek en az beş yıl” dedi.

Adana kebap diye yazmak kolay değil!

“Halk arasında kıyma kebabı denir. Şehre dışarıdan gelen misafirler Adana kebap diyor” dedi usta. Lokman kardeşimiz durumu anlattı; “Adana adını almak için ticaret odasına belli bir ücret ödemek gerekiyor. Ve sadece Adana’da oluyor. Ancak bu ödemeyi yapan işletmeler ‘Adana kebap’ diyebiliyor. Yoksa tuzlu, acılı, acısız kebap diye geçiyor. Adana için Adana’ya patent ödemeniz gerekiyor.” Yani biz Adana kebap yemiyoruz...

Yemekleri karşısına dizip, “Ohh ne güzel” diye program yapanlar var. Ne yediğini bilmek hatta yapabilecek kıvamda olmak lazım. Lokman Dağ özelinde ve Adana programında bu gerçeği öğrenmiş olduk.