DİZİNİN KAHRAMANI

Afili Aşk’ın asıl kahramanı, küçük Hira (Buse Su Kayalı)... Ev ahalisi onun sahnelerini bekliyor. Hani afacan çocuk konulu bir film için yaratılmış. Yönetmenin de bunu keşfedip, üzerine gittiğini ve onu öne çıkardığını unutmamak lazım.

Çok gezdiğini öğrenmiş olduk

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın, o anlarını gören görgü tanığı CNN TÜRK’e konuşuyordu; “Uçak erken zamanda alçaldı. Büyük bir süratle piste yöneldi. Teknik olarak bilgim yok ama ben yıllarca dünyayı gezen insanım (...) dev bir uçağın alçaldığı ve evlerin üzerine düşecekmiş gibi bir his oluştu bizde... Sonra uçak toparladı ama sağ-sol, sağ-sol... Benim bu konularda biraz bilgim de var, dünyayı dolaşmış bir insanım ben.” Ev ahalisi, “Vallahi ne kadar çok dolaştığını anlamış olduk bu vesileyle” dedi.

O iş, biletle bitmiyor!

Dizilerimizde uçak bileti aldın mı yurtdışına çıkmış oluyorsun. Kazın ayağı öyle mi? Mal, mülk, ne varsa götürüp gösteriyorsun “Valla ülkene beni kabul et” diye...

Sanki Sadri Alışık...

Hünkâr’ın (Vahide Perçin) oğlu Demir’le ilgili gerçeği Ali Rahmet Fekeli’ye (Kerem Alışık) anlattığı sahneyi not aldım ‘Bir Zamanlar Çukurova’da... Birden sanki Sadri Alışık konuşuyordu. Gözümde, onun Yeşilçam filmlerindeki melodram sahneleri canlandı. Ev ahalisi izlerken saygıyla andı.