Ev ahalisi ilk duyduğunda resmen vuruldu. Kanal D’nin yeni dizisi ‘Bir Annenin Günahı’nın fragmanındaki müzik. İranlı müzisyen Mohsen Namjoo... Şarkının adı ‘Zolf’. Hafızı- Şirazi’nin gazeli. 14’üncü yüzyıldan İranlı şair. Gazelin öncüsü olduğu yazıyor. Mohsen ülkemizde çok konser verdi. Samimi bir itiraf: Kendisini bu vesileyle tanıdım. Müziği o kadar geniş yelpazede ki...

Setar saza benzeyen üç telli Pers kökenli bir çalgı ile çıkılan, çok sesli müzikle bütünleşen bir müzik hikayesi onunki. Mutlaka albümlerini dinleyin. Peki kimin aklına gelmiş? Limon yapım sahibi Hayri Aslan bizzat kendisi istemiş. Umarım dizinin de müzikleri böyle özenli ve farklı tınılarda olur. Ne çok özlemişiz ‘ stüdyo ortamı üretilen kemanlı’ jeneriklerin dışında bir sesi!

‘CUMHURBAŞKANI OLACAK GENÇLER VAR’

Gazeteci ağabeyimiz Bekir Coşkun’ u kaybettik. Cenaze töreninde Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yan yana. Partinin paylaşımında İnce, fotoğraf karesinden çıkarılmış. Kendisi de bu duruma isyan etmiş özetle.

Selçuk Tepeli ana haber bülteninde genel olarak siyasetçilerin gençlerle diyaloglarının olmadığını söyledi. Bu örnekten hareket ederek İnce’nin neden küstüğünü anlamadığını, Cumhurbaşkanı adayı olmanın bile çok önemli olduğunu söyledi. Ve ekledi; “Yani başkaları da aday olsun. Değil mi? Sırada pek çok genç var.” 56 yaşında kendisi, bir siyasetçi için, hele liderliği kovalayan bir siyasetçi için olgunluk dönemi. Selçuk Tepeli de 46 yaşında!

‘İLHAN BEY BÖYLE GÖZLERİNİZİ ÇEVİRİNCE!’

Tülin Daloğlu ile Prof. Dr. İlhan Uzgel birlikte ‘Bakış Açısı’ adında program yapıyor KRT’de. Anlaşılan araları pek iyi değil. Daloğlu, İlhan Bey’e son programda “Sormayayım mı bu soruyu? Şey baktınız” dedi. Uzgel, “Yoo sorun. Ne gelecek arkasından?” diye devam etti. Tülin Hanım alınmış; “Nasıl istiyorsanız, programında sonuna geldik zaten. Siz kendiniz istediğiniz şekilde kapatın” diye konuştu. “Türkiye ekonomisi, Avrupa ekonomisinin tamamlaycısı...” diye cümleyi kurmuştu ki, Daloğlu araya girdi: “Benim sorum da bu yöndeydi. Böyle gözlerinizi çevirince, ‘Allah Allah ne oluyor?’ dedim. Bugün ikidir böyle bir şey oluyor, hayırlara vesile olsun. Neyse...” Sonra bir iç çekiş sesi de duyuldu. Program bitiminde acaba neler konuştular?