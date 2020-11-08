“Saygı, aşk, sevgi güven hepsi öldü. Biz öldük sen öldürdün” diyor Asya son bölümde takside giderken ‘Sadakatsiz’de. Bir derdi var dizinin... Evlilik kurumunu karşısına almıyor nasıl çatırdağını anlatıyor. Erkek egemen haline kadının bir yerde yöntemi eleştirilebilecek de olsa, karşı duruşunu anlatıyor. Rahatsız ediyor mu, evet ediyor. İzleyiciyi “Yarından tezi yok siz de aldatın” mı diyor?

“Evlilik dışı ilişkiyi normal gösteriyor” diye yazılmış cezaya. ‘Evlilik dışı ilişkiyi yaşıyan mutlu çiftlerimiz’ yok mu mesela? ‘Eşini aldatma’ teması yerli dizilerin, filmlerin konularının başında gelir. Yaşama dair bir durumdur. Bunu anlatırken ‘pespaye’ bir dille sunarsın bir de ‘derdin vardır nedenini efendice anlatırsın’. Bir de bizim dizilerde bu eylemi erkekler gerçekleştirir, kadın ağlar ve kocasına “Dön evine” der. ‘Sadakatsiz’, bunu ters köşe yapıyor. Yoksa bu durum mu rahatsız etti? Yazının başında Asya’nın söyledikleri aslında belirleyici olan.

‘Öğretmen’ dizisine de ‘öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği’ cezası kesilmiş.

HAYAT İLE İMTİHAN DİZİSİ

“Sert hayatla imtihan senaryosu.

Eğitim sistemi, aile ilişkileri, arkadaşlıklar ve geçmişin faturası vs. Akif öğretmen (İlker Kaleli) kolay olmayanı seçiyor” diye yazmışım. Bir sahnede Akif öğretmen öğrencisine; “Seni yargılayacak konumda değiliz (...) Kim bilebilir senin ne yaşadığını? Hepimiz güven arıyoruz. Çözüm aradın (...) Denedin, yanılarak, utanarak deneyeceğiz (...) Ta ki gurur duyacağımız bir hayatımız olana dek... Sen kötü değilsin” diyor. Benzer çok mesaj veren bir dizi.

Evet, başlarda tedirgin olduk. Seçilen yöntem hayli uç. Sonra giderek bir derdi olduğunu bize anlattı. İlker Kaleli özelinde, bir oyunculuk başarısı gösterdi. Dizide simgeler var. Şiddet bir simge ve altında hikayesi olan bir dram yatıyor. Çok şikayet geldi, işin kolay yolu. Rapor yazanların önce dizinin ne demek istediğini anlaması gerekiyor. Kötü söz, işkence, hakaret, bunlara yeltenen tabii ki ceza alacak. Unutmayalım gerçek hayatın senaryoları çok daha sert, acımasız. Yaşıyoruz görüyoruz.