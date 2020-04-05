EFSANE DİZİLER DÖNÜYOR...

“Aşk-ı Memnu’yu yayınlasalar ne çok izlenir” demişti ev ahalisi, Kanal D yayınlayacak. teve2’de de ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ başlayacak.

‘Her şey samba değil’

Şu günler, yeni programlar keşfi için pek elverişli. İZ TV’de Ahmet Mümtaz Taylan’ın, yurt dışı gezi notlarından oluşan ‘Farklı Rotalar’ (2014 yılı) mesela. Kendisi Brezilya’ya gitmiş. “Her şey plajda sambayla olmuyor” diye bir cümleyi not etmişim. Fakirlik ve Brezilya görüntüleri üzerine... Ülke özeti gibiydi.

Virüs ekranı bir başka...

Salgının bir de ekran yüzü var. Öyle tartışmalar oluyor ki, artık ‘tıp insanı’ olmanın dışında, ‘sanki evinde mutad aile içi tartışma’ var. ‘Ben hepinizden iyi bilirim’ halleri, sanırsın tıp fakültesi sıralarındayız!

Panik oluyorum

‘Koronavirüs kâbusu ne zaman bitecek?’, ‘Tablo vahim’, ‘Sekiz hafta sonra daha ağır hastalar göreceğiz’ gibi başlıkları görünce, bende panik başlıyor. Zaten diken üzerindeyiz. Gerçekleri söylemenin de bir psikolojik hali vardır.

Faslılar rekor mu kırdı?

Sanırım şu an dünyada en çok ekranın başında olan ülke Fas. Günde

6 saat 17 dakika televizyon izliyorlarmış.

Bir zamanlar Teleon vardı!

GS TV’de eski maçları izliyoruz. Ev ahalisi için hem nostalji hem de bugüne gönderme oluyor. Galatasaray-Real Madrid maçını izlerken 3-2’lik, Sabri Ugan, “Digiturk nisan ayı ödemesini yapmadı. Lig maçları her an Teleon’a gelebilir” diyor o zamanlar! Maçlar nerede, Teleon nerede?

Bugünlerde iyi gider

TRT Müzik’te David Garrett’in 2019 Verona konseri yayınlanıyor. Çok yakışıklı, epey karizmatik, iyi de keman çalıyor. Ama ruh yok galiba. İzlerken öyle bir duyguya kapılıyorum. Bu akşam ünlü rock parçalarından cover’lar olacak. Şu günlerde bana iyi gider. TRT Müzik’ten böyle konser sayılarını artırmasını dileriz. Hani gözümüzden kaçmayacak seviyede olmasın! Bugün 11.00’de... Akşam silme türkü oluyor.