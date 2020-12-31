Salgın neredeyse tüm yılı aldı. Ekran gidişatı buna göre ayarlandı. 274 dakika izliyorduk, pandemiyle 377 dakikaya çıktı izleme süremiz mesela. Tüm günde total izleyicide yüzde 18 olan rakam yüzde 26’ya yükselmiş. Televizyon salgınla ‘hayal edemediği bir izlenme oranını yakaladı. Koronayla tanıştığımız ayların ekran hali pek bir ilginç olmuştu. Şöyle bir hatırlayalım... Mart, nisan ve mayıs aylarının yani salgının ilk günlerinin ekran hali. Birçoğu bugüne de işaret eden görüntüler olmuş.

Canlı yayınların unutulmazları

- CNN Türk’te yayınlanan ‘Mercek Altında’ programının sunucusu Buket Güler, konuğu İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur doktorların tehlikede olduğunu söylerken, gözyaşlarını tutamamıştı. Doktor haklıydı, bugün geldiğimiz noktada 200’ün üzerinde sağlık çalışanını kaybettik.

- Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Birgün Sönmez, “Önlem almakta geciktik, büyük bir felakete gidiyoruz” demişti Habertürk’te.

- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, canlı yayında açıkladı: “Koronavirüsün düşmanı güneş ve deterjan...” Epey tartışılmıştı.

- Salgın günlerinin en çok ekrana çıkan ismi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu diyebiliriz. Bir televizyon programında farklı alanlarda uzman isimlerin salgınla ilgili konuşmalarına, “Gazetelerden öğrenilenlerle uzman gibi tartışmayı doğru bulmuyorum. Böyle tartışacaksanız, ben gidiyorum” diyerek, programdan ayrıldığı an epey ses getirmişti.

- Astrolojiye göre koronavirüsün ne zaman biteceği de konuşulmuştu. Hatta ‘uzaydan mı geldiği’ de sorulmuştu Beyaz TV ‘Ne Var Ne Yok’ta...

- İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’ın koronavirüsü evlilik dışı ilişkiye bağlaması epey tartışılmıştı mesela!

- Ahmet Hakan’ın sık sık konuğu oldu Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu. ‘Kendine has bir üslubu’ olduğu gözlemlendi. Mesela virüsle ilgili bilimsel değerlendirmelerde bulunurken ‘Efelerin Efesi’ türküsünü söylemeye başlaması, onlardan biriydi!

- Salgının ilk zamanları futbolcuların ne yaptıkları da pek merak ediliyordu. A Spor’a bağlanan Sergen Yalçın’a, “Oyuncularınız ne yapıyor? Durumları nasıl?” diye soruldu. Gelen cevap: “Hiç fikrim yok...” Ünlü spiker Ercan Taner ise liglerin haziran ayında başlamasıyla ilgili olarak “Ben bu işte yokum” diye isyan etmişti. Şimdilik öyle pek zarar ziyan yok ama işin sonunda kim haklı çıkacak merak ediyoruz doğrusu.

- Bir korona spotu yayını olmuştu. ‘Zorunlu yayın’ durumu. 1 dakika 50 saniye sürüyordu. 43 yayıncı aynı anda yayınladı, biri hariç!

Evde kal, bedava dizi platformu al

- İlginç bir belediye çalışması olmuştu. Gökçeada Belediyesi evde kalmaya söz verenlere cazip bir teklif yapmıştı: Film ve dizi dijital platformu üyeliği bedava verilecek.

- Güneydoğu TV yerel bir kanal. Sunucusu Müslüm Çapa ‘evde kal’ çağrısına ilk uyan haber bülteni oldu. Evden sunmaya başladı.

- Habertürk ana haber bülteni 26 dakika yayınlanamadı. Tarihi bir an oldu! Salgın nedeni ile yeterli teknik elemanın olmamasından kaynaklanan bir arıza olduğu iddia edildi.

- Canlı yayında stüdyoyu dezenfekte eden de vardı. Ulusal Kanal haber bülteni sunumu esnasında arkada belediyenin ekipleri temizlik çalışmasındaydı.

Karantina aşkı ve mesafesiz şarkı!

-’Çukur’ dizisinin Aliço’su ile Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı arasında bir aşk olduğu karantinayla belgelendi. Rıza kardeşimiz ile Nehir kardeşimizin ‘karantina günlerini birlikte geçirdikleri’ anlaşıldı. Dizinin evde kayda alınan bölümüne verilen arada çekilen bir fotoğraf olayı ortaya çıkarmıştı.

- Setler iptal oluyor öyle günler... ‘Gel Dese Aşk’ devam ediyor. Erkan Petekkaya kendisine ait ‘Oy Korona’ şarkısını set ekibiyle söyleyip, sosyal medyada paylaşınca olay oldu.

- Bir kahvede otururken muhabir kendisini buluyor, maske yok, kahve içiliyor. Yetkin Dikinciler’den cevap; “Sus dinle sana insan muamelesi yapıyorum.” O günlerin konuşulan anlarından biriydi.

- Hasibe Eren, “Makyaj yaptıracağım, ağız ağıza, sarıla dokuna sahne oynayacağım. Ben olsam bizden korkarım. Setleri durdurun” demişti.

- Tüm oyuncuların evlerinden görüntüleriyle sete gitmeden çekilen ‘Jet Sosyete’nin o bölümü pek konuşulmuştu.