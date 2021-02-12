Çaycı Hüseyin karakteri vardı. Ama bir dizide ilk defa ‘kısa boylu’, tıbbi tanımlaması ile cüce karakterler başroldeydi. ‘Hekimoğlu’nda son bölümde anne rolünde Şeyma Gökşenli ve kızı rolünde Gamze Yağmur. Dizi, birey olmanın boy ile ölçülemeyeceği mesajını verdi. Gökşenli, ‘Deliha 2’ de rol almıştı. ‘Hekimoğlu’ndaki performansı gerçekten ciddi bir oyunculuk gösterisiydi. Duyduğum, epey bir teklif gelmeye başlamış kendisine...

Bu maçları hangi kanal yayınlamalıydı?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları ekrana geldi. Fenerbahçe’nin maçı atv’den, Galatasaray ve Beşiktaş’ın maçları ise A Spor’dan yayınlandı. Burada iki durum var: Ya hepsini A Spor’dan verirsiniz ya da atv’den... Sonra ‘nedenini açıklamak’ biraz zorlaşır. “A Spor’un marka değerini artırmak istiyoruz” diyorlarsa, tüm maçları buradan ekrana getirirsiniz.

Geçtiğimiz salı akşamı, Fenerbahçe-Başakşehir maçını atv’den yayınladılar. Kanalın iddialı dizisi ‘EDHO’ yoktu. Aynı durum bir gün sonra, çarşamba günü geçerli olamaz mıydı?

TRT REYTİNGLERİ ARTTI MI?

Sektörün tecrübeli bir ismiyle konuşuyorduk. TRT’nin izlenme oranlarının arttığını, bunun nedenini sordum. ‘Others’ diye nitelenen bir kitlenin olduğunu söyledi. ‘Özel televizyonlardaki dizilere rağbet etmeyen kitle’ de denebilir. ‘Öpüşme’ olmayan dizileri izleyen, kahramanlık hikayelerine meraklı bir kitle. “Baş ağrıtmayan hikayeleri olan dizileri seyreden” diye genelledi bu ‘others’ı. TRT’nin kendine göre böyle bir izleyici oluşturduğu bunun da özellikle ‘çok izlenen zaman’ diliminde karşılık bulduğunu söyledi.