Bugünün en heyecan verici olayı ekranda, ‘Formula 1’in Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşmesi... 2005 yılında açıldı pist. 2011’e kadar yedi yarışmaya ev sahipliği yaptı. Dokuz yıl sonra yarışlara açılıyor. Formula 1’de yılda 15 yarış yapılıyor. Bu yıl 10 ülke salgın nedeniyle iptal etti. Tamamlanması gerekiyor. Yeni beş ülkenin pisti devreye girdi. İstanbul onlardan biri.

Bugün çok heyecanlı bir isim var. Formula’nın sesi Serhan Acar. 2000 yılı bu işe başlama tarihi... İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun. “Ben bir Formula 1 hastasıyım. Kendi hobisinden para kazanması insanın muhteşem bir şey” diyor. Bu yarışa nasıl hazırlandı?

İki Covid-19 testi gördü

Hafta içinde iki test oldu Serhan, “Negatif çıktı. Yoksa piste giremezdim” diyor. Bu yarış ve bütün yarış öncesi 80-100 sayfa doküman okuduğunu söyledi. Bunlar haberler, yeni bilgiler, dedikodular, röportajlar vs. Böyle hazırlanıyor. 20 yıla yakın bir tecrübenin ve birikimin bir yarışı elini kolunu sallayarak anlatabilmesi için yeterli. “Ben izleyiciyi bilgilendirmem, heyecanlandırmam, eğlendirmem lazım. Tüm bunlar için bilgileri yenilemek şart” diyor.

100 kamera var

Formula 1 yarışlarını az sayıda yabancı gazeteci izleyecek. Salgın nedeniyle sayı sınırlı tutulmuş. Önemli ülkeler büyük ekiplerle gelirmiş yoksa. “Salgın nedeniyle anlatım kabinleri açılmadı. Pisti göremeyen bir kabinde anlatacağım. Gönül isterdi ki böyle bir heyecanı görerek anlatayım” dedi Serhan Acar. Ben merak ediyordum sordum, Formula 1 yarışlarını kaç kameranın takip ettiğini... 100 kamera ile bu yayınlar gerçekleşiyor. Çok büyük bir iş!

İstanbul bir daha olur mu?

Serhan’dan öğrendim. BBC internet sitesinde yer alan bir haberde 25 Nisan’da adı konmamış yarış daha var. Bunun için Portekiz ve Türkiye’nin çekiştiği yazılmış. Yani İstanbul Park için bu yarış yeniden doğuş olabilir.

S Sport’ta yayınlanıyor

Bugün yarış S Sport’ta ekrana gelecek. Saat 11.00’de özel yayın. Saat 13.10’da ise yarışlar başlıyor. Öncesi Solo Türk gösterisi var. 2005 yılında açılışı, Türk Yıldızları yapmıştı.