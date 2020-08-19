Ortalık yıkıldı ‘öpüştüler’ diye... Kimse “Yahu salgın var, korona filan” diye de sormadı. Yakın bakışmalar ve temaslar var yeni çekim setlerde.

Ev ahalisi, “Bizim vatandaş bu sahnelerden etkilenmiyor mu zannediliyor?” diye soruyor. Yeni çekim yemek programları da mevcut. Hani ‘çeşit olsun’ diye apartman komşularıyla, dünür başlıklarıyla yapılanlar. Orada mesafelere uyuluyor mu?

Apartmanlı olanda dip dibe komşular. Şef yarışmamızda şu balkona çıkanlar ne durumdaydı? Mesafe filan yok. Yani kısaca ekranda yaşam gayet normal!

HABERDE SAVAŞ HAVASI

Müziğiyle, montajıyla aksiyonu ve heyecan dozu hayli yüksek bir film izliyoruz haberlerde. ‘Doğu Akdeniz Isınıyor’ temalı haber film. Kanal D Ana Haber Bülteni’nde, “Navtex ilan edildi, Yavuz sondaj aramaya gitti” cümlesi duyuldu, keskin bir vapur düdüğü eşliğinde...

AB’den istediğini alamayan Yunanistan, ABD’ye yanaşıyor mesajı ve ekranda savaş gemisinden atılan füze görüntüsü altta gerilim müziği eşliğinde. “Pompeo devrede” cümlesiyle savaş uçakları havalanıyor, kruvazör suları yararak ilerliyor, savaş helikopterlerinin sesi kulaklarımızda yankılanıyor. ‘Rum kesiminden karşı hamle’ bölümünde uçak gemisi ekranda füzeler yine devrede. Savaş gemilerimizden birinin komuta merkezinden telsiz konuşması; “İstasyondan silah kontrol”... Ardından füzeler ateşleniyor görüntüsü. “Gerilime Ermenistan da dahil oldu” sözleri, filmin heyecan dozunu artırıyor. Yine savaş gemisinin topları ateş ediyor, helikopter uçuyor, askeri botlara havadan indirme var, savaş gemisinin pistinden uçak keskin motor gürültüsüyle havalanıyor... ‘ Ermenistan’ın tutumunun tepkiyle karşılandığı Dışişleri Bakanlığı tarafından belirtiliyor ve top atışları giderek artıyor. “Sinsi ittifakın boyutları gözler önüne serilmektedir” (Dışişleri Bakanlığı açıklamasından cümle) sözünün ardından, “Burası Türk savaş gemisi, tamam” telsiz notunun ardından, füzenin atılış anı ekranda. Fonda en etkilisinden gerilim müziği devam. Montaj masası epey uğraşmış, tatbikatların en vurucu sahnelerinden bir film çıkarılmış. Soluksuz izledik!