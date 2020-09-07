EKRANDA OSMANLI REKABETİ

Bir ‘yerli dizi sektörü’ dizileri var, bir de ‘Osmanlı dizileri’... ‘Diriliş Ertuğrul’ TRT’de en yüksek izlenme oranlarını aldı. Tekrarları pek öyle olamadı. Şimdi, genel izlenme oranları düşük kanalda izleniyor. Bu kanallara mutlaka faydası var. TRT neden tekrarlarını göstermiyor merak ediyorum. atv ‘Kuruluş Osman’ı yaptı. Yüzde 10 ve üzeri izlenme oranları aldı. Şimdi TRT bir dizi daha sahaya sürüyor, ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’...



Fragman etkili çekilmiş. Beklenti büyük. ‘Kuruluş Osman’a rakip olacak. Bu arada bir de ‘Payitaht: Abdülhamid’i var TRT’nin... Bana gelen bilgi Engin Altan Düzyatan’nın Oruç Reis olacağı bizim deniz maceralarımızın anlatılacağı dizi, ocak-mart gibi çekimlere başlayacak. Yani ekibe yeni bir dizi daha gelecek.













Merak edilen diziler



‘Dönem dizileri ve uzun soluklu ‘telenovelalar’ın oluşturduğu çok geniş bir sektör’ diye 2016 yılında dünyada veri araştırması yapan Eurodata TV (Şimdi adı Global Audience&Content Evolution yani Glance oldu) bizim sektörle ilgili yorumda bulunmuş. Osmanlı üzerine diziler dünya ülkelerinde merak edilenler kategorisine girdi. ‘Muhteşem Yüzyıl’ büyük ilgi gördü. 500 milyona yakın izleyiciye ulaştı. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi 71 ülkeye ihraç edildi. ‘Payitaht: Abdülhamid’ daha çok, Afrika ve Balkan coğrafyasında ilgi görüyor. Bir de ilginç ‘Osmanlı polisiye’ işi ‘Filinta’yı da bu listenin içine koymak lazım. Dönem dizileri ‘kurgu’dur. Tarihi gerçeklerle ‘istenilen gerçekler’ arasında gidip gelir. Bizde durum nasıl?



Kurgu bilim...



‘Diriliş Ertuğrul’ için Murat Bardakçı, “Döneminin kaynaklarının hakkında birkaç satır dışında bilgi vermedikleri tarihi bir şahsiyeti yüz küsur bölümden fazla filmleştirmek ve bu işe hâlâ devam etmek bir başarıdır. Ve böyle bir dizi aslında çok güzel bir kurgu bilim örneğidir” diyor mesela. Bazı yabancı dizi örneklerine benzerliği de tartışılmadı değil...



‘Payitaht:Abdülhamid’le ilgili olarak yine Bardakçı’nın, “Mesela geçmişte aleyhimize çalışmış bir Siyonist’ten yüz küsur sene sonra intikam almak mı istiyorsunuz? Çevirin bir dizi; başroldekiler Siyonist, İngiliz, Yahudi ve aleyhimizde faaliyet göstermiş kim varsa hepsine patır kütür girişsinler” dediği Abdülhamid’in İngiliz elçiyi tokatladığı meşhur sahnedir!



Diziyi kendi kurgusuyla izlemekle ‘tarihte böyle olduğunu zannederek’ izlemek arasındaki denge bizde maalesef ikinci şıkta ağırlık kazanmaktadır. Bu diziler pahallı dizilerdir. Özellikle savaş sahneleri kalabalık ve görkemli çekim ister. Bugüne kadar daha böyle bir ‘şatafatlı’ diziye rastlamadık diyebiliriz.