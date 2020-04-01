Batı’da devlet televizyonları alarmda... Yayınlarının kesilmemesi için tedbirler alıyorlar. İspanya da onlardan biri... Batı’da devlet televizyonları alarmda... Yayınlarının kesilmemesi için tedbirler alıyorlar. İspanya da onlardan biri...

İspanyol televizyonu merkezi taşıdı

İspanyol devlet televizyonu TVE, Madrid’de bulunan haber merkezini, ‘Ne olur, ne olmaz’ diyerek, başka bir binaya taşıdı. Orada da bir ekip kurdu. İrlanda’da devlet televizyonu RTE, merkezini üçe böldü. Bir kısım tümüyle izole, mecbur kalınca kullanmak için... Hollanda devlet televizyonu NOS’un merkezinde televizyon, radyo ve web servisi bulunuyor. Önlem olarak bunları ayırdı. Bu durum, Batı’da ‘savaş hali’ olarak değerlendiriliyor. En son Balkanlar’daki iç savaşta, Hırvat ve Sloven televizyonları yayınları sürdürebilmek adına, merkezleri dışında yayın ekipleri oluşturmuşlardı. Peki TRT ne yapıyor?

TRT: Virüsten önce tedbirleri aldık

Koronavirüs bizde tespit edilmeden çok önce, TRT tedbirlerini almış. Sözü edilen Batı kanallarına göre, avantajlı olduğunu belirtiyor TRT cephesi... “Coğrafi yedekliğimiz var. İstanbul ve Ankara’dan dengeli yayın yapıyoruz. Böyle durumlarda büyük avantaj” diyorlar. Ankara merkezde, binalar arasında geçiş izole edilmiş durumda... “Şubat ayının son haftasından itibaren çok sert tedbirler alarak, yurt dışına göreve gitmiş arkadaşlarımızı döndükten sonra 14 gün evlerinde izole ettik. Mart ayı itibarıyla da arkadaşlarımızın yurt dışına seyahatlerini durdurduk” dediler. Bu da bir dış tedbir... “Peki TRT, başka hangi tedbirleri aldı?” diye sordum. “Mart ayının başında A, B ve C planlarını hazırladık” yanıtını aldım. Yani en kötü senaryo da dahil. TRT’dekiler şöyle devam etti: “Binada bir sorun yaşanması halinde dışından yayın yapacak altyapı ve personeli hazırladık. Personelin bir kısmını tedbiren izole edip, 14 günlük sürelerle ekip değişikliğine gittik. Uzaktan çalışma imkanı olanları bu şekilde çalıştırmaya başladık. Ayrıca haber ekibinde muhabir, kameraman ve şoförleri kuruma getirmiyoruz, evden sahadaki işlerine, sahadan da evlerine gidiyorlar. Yemek hizmetlerinde de kumanya sistemine döndük.”