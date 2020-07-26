EKRANDA YEMEK NEDEN TUTAR

‘MasterChef Türkiye’ yarışmasına 100 bin kişi müracaat etti. ‘Yemek’ üzerine program her şekilde tutuyor. Peki nedeni nedir? Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Mert Gürer’e sordum: “Özellikle hırs, mücadele, heyecan gibi duyguların televizyon izleyicisine sunulan en önemli unsurlar olduğu düşünüldüğünde, yemek pişirmeye ve onu sunmaya yönelik formatlar, yapımcılar tarafından ön plana çıkarılmaktadır.”

Yemek bizim düdüklü tenceredeki yeşil fasulye kadar masum değil yani!

STADYUMUN DIŞINDAKİ TRİBÜN

F.Karagümrük-Adana maçının spikerinden: “Stadyumun dışındaki tribünler Ramazan’ın adını haykırıyor.” Salgından sonra ‘yeni normal’ tribün yorumu!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KONUŞULURKEN...

Habertürk’te tartışma programında konu başlığı ‘İstanbul Sözleşmesi’ne itiraz...’ Dört erkek konuşmacı ve bir kadın moderatör!

KULÜBÜ HARCAMA LİMİTİ!

TRT Spor’da Erbatur Ergenekon anlattı. Almanya’daki sistem şöyle işliyormuş. Teknik direktör bir futbolcuyu istiyor. Kulübün para işlerine bakan profesyoneli var. O çağrılıyor. Kendisine soruluyor “Alabilir miyiz?” diye.

Profesyonel, “Bizim bu yıl harcama limitimiz bu kadar, bu futbolcu alınamaz” diyor. Teknik direktör istediği kadar diretsin nafile... “Bizde yürümez” dedi Erbatur. “Hallederiz abi” sisteminin olduğunu belirtti. ‘Harcama limiti’ diye bir mefhum yok. Bir kulübün teknik direktörü, “Bana 8-10 oyuncu lazım” dedi mesela. Harcama limiti, kulübü harcama limiti oluyor bizde!