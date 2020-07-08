2019-2020 yılları arasında dizi sektörü üzerine özel bir çalışma yapılmış. Pek sık rastlanmayan bir sektör araştırması diyelim. Daha ‘özel’ bilgiler. ‘Yapımlar bizde bir film uzunluğunda’ lafı vardır. Hele yeni dizi ise ilk bölümü zamana sığmaz. Peki ortalama uzunlukları nedir? En uzun ve en kısa proje var mı? Evet, mevcut.

En uzun olanlar

‘Benim Adım Melek’, ilk sırada (160 dakika), diğer dört dizi ise şöyle; ‘Hercai’ (155 dakika), ‘Sefirin Kızı’ (154 dakika), ‘Kalk Gidelim’ (152 dakika), ‘Payitaht Abdülhamid’ (150 dakika). Üç TRT dizisi, en uzunları oluyor. Bol bakışmalı yapımlar diyelim. Artısı şu, bunlar yurt dışında pazarlandığında, kesilip biçildiğinde, epey bir yıl gidecek malzeme çıkıyor ortaya. Bizim bir bölümden elalemin kanalında iki, hatta üç bölüm zorlasan çıkabiliyor.

En kısaları

En kısa dizimiz 60 dakika. Aslında olması gereken süre diyelim; ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’... Büyük ümitlerle yapıldı. İstanbul işgal günleri üzerine. İşlenmemiş bir konu. Bizim tarih zaten başlı başına macera yüklü. Dizi ve film için cevher. Ama olmuyor işte... Önce para, yani masraflı olay sonra, oyunculuk ve de en önemlisi senaryo. ‘İlkokul müsamere text’lerinin üzerine çıkamıyor. Ya bir ‘Fatih’i yapamadık doğru dürüst mesela! Gelelim diğer dört projeye... ‘Tutunamayanlar’ (70 dakika), ‘Ev Yapımı’ (72 dakika), ‘Baraj’ (110 dakika), ‘Öğretmen’ (112 dakika). Yani uzunun kısası oluyorlar diyelim. (Kaynak: Türki Dizi Sezonu Genel Değerlendirmesi-Yaratıcı Yapımcılık)