Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 12-16 Mayıs tarihlerinde yapılacak ‘65. Eurovision Şarkı Yarışması’ iptal edildi. Etkinliğin tarihinde ilk defa bir iptal yaşandı. Karar, geçtiğimiz salı EBU’da (Avrupa Yayın Birliği) yapılan tartışmalı toplantıda alındı. Bir ara yarışmanın ‘sanal ortamda’ yapılması bile konuşuldu. Daha sonra bunun yarışmanın ruhuna zarar vereceği düşünülerek vazgeçildi. Peki ne zaman yapılacak? Düşünülen tarih, önümüzdeki yıl mayıs ayı...

ÇOCUK KANALINDAN ÖZEL YAYIN

Mesela bu işe hemen uyanan çocuk kanalları oldu. Cartoon Network, miniklere tatil özel kuşağı hazırladı. Bugüne kadar çocuklar, hafta içi 13.30-16.30 saatleri arasında tatil özel kuşağını izledi. Bir de ‘Temiz Ol Havalı Ol’ adında bir klip hazırlanmış. Klibi, kanalın sitesinden izleyebilirsiniz.

EKRANDA ‘YENİ DURUM’ ÖNERİLERİ

- Çocuk kanalları kendilerini yenilemeli. Sevilen çizgi filmler tekrar edilmeli.

- Çok izlenen açık kanallar, romantik filmlere ağırlık vermeli.

- Şu sıralar en çok izlenen programlar, haberler ve tartışma programları. Ekrana ‘garip’ konuklar çıkarılmamalı... Örneğin Ali Rıza Demircan! Ayrıca her enfeksiyon doktoru bu işi biliyor anlamına da gelmiyor.

Seçici, güvenilir ve konuyu bilen isimler ekrana çıkarılmalı. Korona test kiti hakkında bile farklı yorumlar yapan Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini izledik.

- Gündüz kuşağı artık kadınların kuşağı değil. Çoluk çocuk evde... Dedikodu ve ‘ülkenin soba dumanı kokan cinayetleri’ne son verilmeli.

- Kuşak programları yapılmalı. Mesela ünlülerin ev halleri ve sohbetleri devreye sokulabilir. Televizyonların unuttuğu ‘Tele Pazar’ adında bir format vardı bir zamanlar...

- Gerilim filmleri ve ‘felaket filmleri’ verilmesin.

- Güzel sohbet programlarının zamanı. Peki kim yapacak?

- Her kanal, deposundaki eski ve hoş dizilerini çıkarsın. Mesela ‘7 Tepe İstanbul’, ‘Bizimkiler’, ‘Kaynanalar’, ‘En Son Babalar Duyar’, ‘Süper Baba’ ve daha fazlası...

- TRT 2, klasik ve caz konserleriyle yayınladığı filmleri bir daha yayınlayarak ‘film ve müzik kuşağı’na dönmeli.

- Haber bültenleri moral verici olmalı. Şu sıralar “Eyvah ne olacak?” psikolojisi içinde sunucular izliyoruz.