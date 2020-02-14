EUROVISION’UN İLGİNÇ SUNUCUSU

‘Eurovision’ bu yıl Hollanda’nın Rotterdam şehrinde gerçekleşecek. Yarışmanın internet ortamındaki yayınını ilginç bir isim sunacak. Hollanda’nın en ünlü internet starı olarak belirtilen, trans Nikkie Tutorials... (Bilinen adıyla Nikkie de Jager) YouTube sayfası 13 milyon, Instagram’ı ise 13.8 milyon kişi tarafından takip edilen makyöz ustası biri... Gördüğüm kadarıyla bizde de takipçisi var. ‘Güzellik guru’su olarak da görülüyor. Kim Kardashian ve Lady Gaga, makyajını yaptığı bazı ünlüler. Tutorials, Eurovision’la ilgili YouTube için yarışmacılarla kuliste ve kırmızı halıda röportajlar yapacak.









Geçtiğimiz ocak açıklamıştı



Kimliğini açıklamakla tehdit eden şantaj mailleri aldığını söyleyen Jager, geçtiğimiz ocak ayında bir açıklama yapmıştı. Altı yaşından itibaren kendisini kadın olarak tanımladığını ve saçını uzatmaya başladığını anlattı. Erkek olarak doğduğunu ama kendini hep kız gibi hissettiğini söyleyen Tutorials, 19 yaşında cinsiyetini değiştirmek için ameliyat olmuş. Onun seçilmesinde en büyük etken ise ‘Eurovision’ yarışmasına küçük yaştan bu yana olan tutkusu...



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Yetimhanede büyüyen Homer, yetimhane müdürü Dr. Larch tarafından yetiştirilmiş ve onun yardımlarıyla yetenekli bir lisanssız hekim olur. Homer bir gün yetimhanenin dışındaki hayatı keşfetmeyi istediğini fark eder. Dr. Larch’ı ziyaret eden hastalardan biri olan Wally’nin çiftliğinde çalışmaya başlayan genç adam, burada yeni bir hayatın kapılarını aralar.



‘The Cider House Rules’

Yönetmen: Lasse Hallström, 1999

Oyuncular: Tobey Maguire, Charlize Theron, Michael Caine

IMDB Notu: 7.4

Tür: Dram, Romantik