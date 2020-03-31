İspanya televizyon kanalları, stüdyo programlarını eve taşıdı. Onlardan biri, ‘Il Intermedio’, haber-hiciv programı. Bizde türü bulunmayan programlardan yani! 2006’dan bu yana laSexta, Altresmedia grubuna ait bir açık kanalda yayınlanıyor. Sunucusu José Miguel Monzón Navarro, onu İspanyollar El Gran Wyoming (Büyük Wyoming) adıyla tanıyor. Oyuncu, müzisyen, yapımcı ve komedyen. 1984’ten bu yana İspanyol televizyonunda önemli bir figür. Şimdi canlı ekrana gelen programını evden sunuyor. Hani böyle yayın öncesi hazırlık, kıyafetlere dikkat etsin gibi durumu yok. Ev kıyafetleri görülmüyor ama ayakta terlik. Peki ‘Büyük Wyoming’ açısından en büyük sorun? Prompter’le çalışmaya alışmış biri. Yeni durumda bu yok ve özel olarak daha fazla hazırlanmak zorunda. Bizde canlı yayınlar devam ediyor.

CANLI YAYINLARA ARA VERİLSİN

“Yok efendim, biz tedbir alıyoruz” diyecekler. Ya bir hafta ara verin haberler, tartışma programları ve gündüz programları... Fatih Portakal, ekibinin ‘nasıl öz verili’ çalıştığını anlatmış ve zor şartları dile getirmişti. Bir stüdyonun içinde, yakın çalışma ortamı. Bütün canlı yayın ekiplerinde böyle... Söylüyorum; canlı yayın stüdyo programları geçici bir süre askıya alınsın. Buraya not düşmüş olayım.

TRT SPOR ARŞİVİ BİR KARIŞTIRSA...

Ev ahalisinde yeni program keşifleri oluyor. Mesela tuttuğunuz takımın kanalı. Biz Galatasaraylıyız önceden bu kadar izlemezdik GS TV’yi. Şimdi her gün sevgili Nebil Özgentürk’ün ‘Efsane Aslanlar’ belgeselini takip ediyoruz. Bir de unutulmaz maçlarımızı... Her taraftar için tavsiye ederim. Kendi kulüp kanallarını izlesinler, tarihlerinden sayfaları görmek adına. TRT Spor, son Dünya Kupası’nın unutulmaz maçlarını veriyor, izledik. TRT Spor bu konuda şanslı. Kimsede olmayan arşivi var. Şöyle bir karıştırsa, ne malzeme çıkar. Fırsat bu fırsat, bu işi yapın. Ne dünya kupaları maçları, ne Avrupa şampiyonaları, ne eski lig karşılaşmaları... Öyle sürprizler çıkar ki...

İlk yayın 1966’da...

Mesela 1966’da yayınlanan ilk canlı yayın maç Fenerbahçe-Beşiktaş elde mevcut mu? Mesela geçenlerde kaybettiğimiz Güneş Tecelli’nin meşhur ‘Telespor’ programının yayına başladığı 3 Mart 1974 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçının görüntüsü var mı?