Kanal D Ana Haber’i Deniz Bayramoğlu sunmaya başladı. Ekranın güvenilir yüzü. Doğru bir karar şahsen. Bir de işin başka yönü var. Malum Deniz Bey, Ece Üner ile evli. Ece Hanım da rakip kanalın ana haberini sunuyor. Şimdi evde ilginç bir durum oldu. Televizyon sektöründe nadir durumlardan biridir sanırım. Haber sonuçta, magazin gibi değil. Her şey bir kenara, evde evli, çocuklu ve mutlu olsunlar yeter.

KONSERLER BAŞLASIN

Geçenlerde eski yazılara bakıyordum. Birkaç not aldım. Kanal D’de 1993 yılında ‘Lisa Stansfield’ konseri yayınlanmış. Şimdi? Böyle şeylerin esamesi okunmuyor. İyi fikir aslında, keşke mesela şöyle unutulmaz bir eski konser yayını koysalar bu, ‘yeni dizisi olmayan’ günlerde... Konser yayınları başlatın, bu fırsat bir deneyin.

GREVİN MAGAZİNİ YAPILIYORMUŞ!

Yıl 1994... Memurlar grev yapmaya başlamışlar. ‘Devriye&Devriye’ vardı pek bir sevilirdi Ebru ile Bilge... Mitinge gitmişler memurların magazinini yapmışlar. Sonra ünlülere ‘grevi’ sormuşlar. Medyum Memiş, Grup Vitamin, Gülben Ergen, Oktay Kaynarca ve daha niceleri...

‘NİHAYET’ DİYE ALBÜM

Bu korona günlerinde bir albüm aklıma geldi... ‘Nihayet’ İstanbul Gelişim.

70’li yılların belki de ülkemizin en yetenekli müzisyenlerinin bir araya gelidiği nadir orkestralardan biriydi. Bu albüm, ‘Bakın biz neler yaparız?’ın belgesi oldu. Pek bilinmez onların nasıl yetenekli olduklarınının ispatı bir albümdür.

Ekseption Grubu vardı 70’li yıllardan bir önemli grup, onların ‘Julia’ diye bir şarkıları var, ne güzel yorumlamış bizim İstanbul Gelişim. Sonra aynı albümde benim favori gruplarımdan Chicago’nun (Tabii 70’li yılların soundu sonra pop oldular!) yine

o yıllarda çaldıkları ‘Lowdown’ ve ‘Free’ şarkıları öyle güzel yorumlamışlar ki... Keşke bu birikimi bestelere aksettirebilselerdi diyor insan şimdi dinlediğinde. Selçuk Başar, Uğur Başar, Atilla Özdemiroğlu, Neco, Asım Ekren ile Garo Mafyan ve daha fazlası... İnternet ortamında dinleyebilirsiniz.