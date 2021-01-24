Bu önemli. Dijital içeriklerin izlenmesi için illa “Android televizyon şart” diyorlar. Yeni televizyon almak lazım. Exxen, Smart TV’lerde olacak yakın zamanda. Bu daha çok abone demektir. Bu arada yenilikler devam ediyor. Şubat ayında İbrahim Büyükak’ın kendi şirketinin yaptığı bir iş başlıyor; ‘İlginç Bazı Olaylar’. ‘Olağan Şüpheliler’ 1440 yapım polisiye başlıyor. Mustafa Uslu’ nun işi ‘Tosun’ büyük vurgun yapan kardeşimizin (!) anlatıldığı yapım, başlıyor. ‘Ölüm Zamanı’ başrolde Ahmet Mümtaz Taylan var polisiye çekimler başlıyor, Süreç Film işi. ‘Bir Yeraltı Sitcomu’ sete çıkıyor. Hasan Çankaya’nın Güngören’deki hayatını anlatıyor.



KADIN, ERKEKLERLE OTURSAYDI!



‘Sol Yanım’da Selim ile Serra’nın arası biraz limoni. Selim kankası Burak’ın evine gidiyor. Evde iki kadın var. Gece oturmasına gelmişler! Serra konuşmak için buraya geliyor. İçeri girince şaşırıyor tabii. Selim “Yanlış anladın” diyerek Serra’nın peşinden iniyor, onu tekrar eve getiriyor tanıştırıyor kadınlarla. Peki tersi olsa, Serra bir kadın arkadaşı ile buluşsa, iki erkek gece oturmasına gelse ve de Selim kapıyı çalıp bu manzarayı görse! Mümkün değil. Dizilerin erkek egemen anlayışının küçük bir örneği. Buna alıştırıldık. Erkekler yaramazlık yapabilir, kadınlar da onları affeder durumu.

KENDİSİ İLE KAFA BULAN DİZİ

‘Yasak Elma’nın diğer dizilerden farkı, kendi ‘entrikası’ ile kafa bulması. Son bölümde Zehra, Yıldız’a kendisini affettirmek için kayınvalidesi Feride ile buluşur. Amaç Yıldız’ın ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmaktır. “Bu kız çok iyidir. Ağzı var dili yok. İlk kocası ile evlendim, hiçbir şey söylemedi.” “Yıldız’ın ilk kocası da mı var?” Feride hayretler içinde. “Onun ilk benim ikinci kocam öyle bir sistem düşünün...”



Bir başka sahne; “Yıldız kızım senden başkası bizi bir araya getiremezdi” der Hasan Ali. Feride güler. “Yıllar sonra bir araya gelmişiz Çağatay oğlum evlenmiş” diyerek niye güldüğünü anlamaya çalışır Hasan Ali. “Doğru söylüyorsun, bir yanında oğlun, bir yanında gelinin. Yukarıda gelinin oğlu. Masada eski karının yeğeni zannettiğin kızı. Huşu içinde yaşıyoruz.”