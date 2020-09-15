Sadece bir sahnesi ‘Arıza’nın mesajının özeti gibiydi... ‘Ohh, içimin yağları eridi ne dövdü adamı’ sahnesi. Burak, (Olgun Toker) mafya ortamının psikopat karakteri. Babasının can dostu Haşmet’in (Ahmet Mümtaz Taylan) kızı Halide’ye aşık. Kahramanımız Ali Rıza, bir taksi şoförü. Otomobiline binen kızımız Halide’yi “Bir konuşalım” diyerek zorla arabadan indiriyor ve darp ediyor. Şoförümüz dışarı çıkıyor korumalar ve kendisi dahil, tümünü bir güzel dövüyor. Ali Rıza, komando olarak askerlik yapmış, üzerine bir de Genelkurmay’dan madalya almış biri. Zenginler güçlüler ve de kötü yoldan para kazananlara karşı bizim adımıza ‘halk kahramanı olarak’ duruyor Ali Rıza. Severiz böyle hikayeleri. Sonuçta hayatın içinde yok mu bunlar? Haberlerde okumuyor muyuz? Ekip, Tolga Sarıtaş, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner ve Ayça Ayşin Turan’la iyi bir ‘başrol ekibi’ kurmuş. Ekip için AB de izleyebilir bir süre.

HAKEMLER MAÇLARA YETİŞECEK Mİ?

Maç yayınları başladı. beIN SPORTS’un hakem yorumcusu Deniz Çoban ilginç bir tablo çizdi. “Bu kadar çok maça hakem yeterli mi?” Sorusuna cevap aradı. “Her hafta 35 hakem lazım, bu çok zor” dediği, icabında üç yolculuk yapmak zorunda kalacağı haftalardan söz etti. Bir de salgın durumu var. “Bu hafta üç hakemin testleri pozitif çıktı, birinci lig hakemleri açıklanamadı mesela” dedi. Hakem kararları bir yana, hakemlerin maçlara yetişmesi, buna hazırlıklı olması psikolojik olarak çok zor olacak. Bu da tabii performansı etkileyecek anladığımız.

Sahalar muhteşem!

Sezon açıldı böyle sahalar taze olsun filan ister insan izlerken... Antalya, Kayseri hatta Trabzon’da zeminler iç açıcı değil. Yeni stadlar bunlar. Madem futbolun büyük oranda geliri yayınlar, izleyiciye güzel çim sahalarda maç izlettirmek işin kurallarından biri.