Hekimoğlu kendisini vuran adam ile tantuni yiyor. “Bilginin kendisi zarar vermez. Fikirler ne iyi ne kötüdür. Onlarla ne yaptığına göre yararlı ya da yararsız olurlar” diyor vuran adam. Bir yerlere gönderme de gitmiş olsun.

Daha çok dizide oynar

‘Akrep’ dizisi ‘entrika yapalım olsun’ dizisi değil. Harbi “Ya valla olabilir” dedirtiyor. Küçük baldız izliyor. “Demet Akbağ’ı komedi rollerinde gördük. Ama böyle sert bir karakteri de başarıyla oynuyor” dedi. Dizide genç bir isim dikkatimi çekiyor. Merve rolünde Müge Su Şahin. Onu daha çok izleriz.

Uyku ilacı diye tanıttılar

‘Akrep’te Perihan’ın yatağının başında duran ilacın uyku ilacı olduğu söylendi. Bizim büyük baldız eczacı; “Bu ateş düşürücü” dedi.

Bir kanal alkışlarla

Arkadaşlarım var, birlikte çalıştığım, izleyip yaptıkları programları yazdıklarım var... Teknisyeni, ışıkçısı, editörü, yönetmenleri, muhabirleri, montaj masası çalışanları teker teker ekranı doldurdular sessiz ve sadece alkışlarla. Sonra ışık yavaş yavaş sönmeye başladı. Sonra, karardı ekran. Dedim ya arkadaşlarım vardı, yıllar öncesinin fotoğraf kareleri bir bir geçti gözümün önünden. Tarifi zor, anlatması zor anlar...

‘Ofansif orta saha’

Rıdvan Dilmen, Galatasaray için söyledi yorumunun bir yerinde; “Ofansif orta saha...” Bu ofansif orta saha pek geri gelmez!Rıdvan Dilmen, Galatasaray için söyledi yorumunun bir yerinde; “Ofansif orta saha...” Bu ofansif orta saha pek geri gelmez!

Kompozisyon konusu

Tele 1’de bir haber altı: ‘AKP’ye seçim kazandıran isim artık CHP için çalışacak.’ Bu cümleden anladıklarınızı bir kompozisyon şeklinde kağıda dökün!

Siyasi hiciv

“Aaa siyasi hiciv yapıyorlar” diye haber oluyor ‘Güldür Güldür Show’. Levent Kırca’nın olağan skeçlerinden... Öte yandan mizahın vazgeçilmezi. Durum nereden nereye gelmiş!