Ekranda maç izleme olayı hayli gelişti. Film çeker gibi artık maçlar... Farklı açılar, değişik kameralarla izleyiciye çok özel bir sunum yapmak amaç. Ben bu çabanın abartıldığında, izleyiciyi maçtan kopardığına (en azından bizim ev ahalisi şikayetçi) inanıyorum.

Teknolojiye karşı değiliz. Çekim demişken mesela stadlarımız buna uygun yapıldı mı? Bir örnek; Ali Sami Yen Kompleksi... Öyle bir mesafe var ki saha ile kamera arasında. Futbolcular küçük kalıyor. Ve izleyen, maça kendini veremiyor. Bazen yakınlaşarak bu açığı gidermeye çalışıyorlar ama yeterli olmuyor.

İngiltere liglerinde maçları izlerken böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Lafı uzattım. İspanya’da maçlarda yeni bir kamera kullanılmaya başlanmış; sinematografik kamera diyorlar. Barcelona-Atletico Madrid maçında kullanılmış. Aynası olmayan bir kamera. Geniş açısı ile (35 milimetre) zemine yakın bir hizadan görüntü alabiliyor. Ve bir sinema filmi izliyormuş ya da video oyunu oynuyormuş keyfini veriyor. Kendinizi stadda ve oyunculara çok yakın hissediyorsunuz.

İZLEYİCİ STADDA OLABİLİR

Yeri gelmişken bir konuya değinmekte fayda. Bir ara yapar gibi oldular sonra vazgeçildi. Bu tribünlerde seyirci var hissi veren taraftar baskılı fotoğrafların yerleştirilmesi olayı...

Bizde tribünleri pankartlar süslüyor! İspanya’da tribünler taraftarların fotoğrafları ile dolu mesela.

YAYINCILIK İŞLERİ KARIŞIK

Bizde de Avrupa’da da ‘futbol yayın işleri’ karışık. Salgın, futbolu öldürdü. Hem parasal hem de psikolojik bir çöküntü söz konusu. Fransa’da maçların yayınlandığı Telefoot, “Artık ben yokum” dedi. Canal Plus, “Bari bu sene bitirelim ayıp olmasın” diyerek işe el attı. Normal zamanda beklenen gelir 1.23 milyar euro. Bu durumda takımlara dağıtılacak para 680 milyon euro.

beIN gider mi?

İspanya’ dan beIN Sports çekildi. Korsan yayıncılık nedeniyle “Para kazanamıyorum” dedi. Duyduğum bizde de aynı sorun mevcut. Yayıncı kuruluş beklediği aboneyi alamadı, üstüne bir de kaçak parayla başa çıkamıyor. 2021-2022 sezonunda anlaşma bitiyor. Yeniler mi? Soru işareti... Bu parayı bir özel platformun tek başına vermesi mümkün değil.

TRT olabilir mi? Nasıl olsa parasını biz veriyoruz bedava izlemiş oluruz!