TRT Spor spikeri Deniz Satar, kıyafete ve süse düşkün. Hani gittin mi AVM’ye ortalama beş saat dolaşabilir. Bizim geniş ev ahalisinde de mevcut, oradan biliyorum bu merakı. Eleştirmek için değil. Benim başım dönüyor. Ama dükkanların ve giysilerin ruhuna kendini kaptırdın mı, saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeyenler listesi var işte, Satar en üst seviyededir diye düşünüyorum. Spor kanalının vitrin isimlerinden. Takipçi sayısı hayli kabarık. Futbol kadar, ne giydiği de merak ediliyor. Maç yorumlarken arada ne giydiğini soranlara da cevap vermiş. Dediğim gibi maçla ilgili yorumlardan fazlası, ne giydiğini merak eden izleyici var. Markalar ya da nereden aldığı bilgileri reklama girer mi onu bilemem. Ona TRT karar verecek!

DİZİ YOK, SOSYAL MEDYA VAR

Yaz ayları ve özellikle salgınla birlikte dizilerin piyasadan çekilip, yerini filmlere ve tekrarlara bıraktığını gördük. Sosyal medyada en çok konuşulan erkek

oyuncu sıralaması var. Erkek oyuncularda bir düşüş olmuş. Kadın oyuncular giyim, kuşam, yazlık durumlarla ilgiyi sürdürüyor anlaşılan. Erkekler bu anlamda daha kısıtlı galiba. Onların can simidi futbol. Şoray Uzun futbolla ilgili yorumlar yapınca, birden yükselişe geçmiş erkek oyuncular sıralamasında. Zafer Algöz, Beşiktaş’ın #BırakmamSeni kampanyasına, babasıyla birlikte destek verdi. Ve yükselişe geçen oyunculardan biri olmuş. Bu arada erkek oyuncular sıralamasında ‘Zalim İstanbul’un oyuncuları popülerliklerini korumaya devam etmişler. (Kaynak: DigiLup)

Eğlence dünyasında sorun yok!

Yine onlar ve malum sözleri gündemde. Özel televizyon tarihinde ve hatta siyah-beyaz TRT günlerinde ekranda izledik, kimliklerini sorgulamadık. Yaptıkları işlerle gözlemledik. Özellikle özel televizyon günlerinde daha birçok tanış olduk. Eğlenceli programların vazgeçilmezleri oldular. Özellikle sohbetleri güzeldi, düzeyliydi ve hazır cevaptılar... Bugün de ekranda izliyoruz. Eğlence dünyasının vazgeçilmezlerini... Magazin sayfalarının renkleri her daim. Eğlendirsinler bizi ama yine de biz dışlayalım icabında!