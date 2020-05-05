Eurosport’ta yayınlanan Nadal ile Medvedev arasında oynanan ABD Açık’ta beş saat süren maçın tekrarını

30 bin kişi izlemiş. Paralı kanal için çok iyi bir rakam deniyor. Yani spor kanallarının nostaljileri büyük ilgi görüyor. Ben de merak ettim, bizde durum nedir diye... Şahsen günde mutlaka bir kere TRT Spor’a bakıyorum. Mesela a Spor da bizim milli maçların yayınlarını yapıyor.

Rakamlar çok iyi...

İsviçre-Türkiye maçı vardı. Bir de buradaki karşılaşmanın rövanşı pek bir hareketli (!) geçmişti. Mesela çok merak ediyorum, yayınlayan oldu mu? TRT Spor’da tabii geniş arşiv var, oradan da 1980’li yıllara gidiyorlar belki daha gerilere kadar giderler. TRT Spor’un nostalji maçlarının durumları hakkında bir fikir sahibi olacak bilgilere ulaştım.

16 Mart ile 28 Nisan tarihleri arasında oynanan maçlardan bir döküm... En çok Arjantin-Hırvatistan 2018 Dünya Kupası maçı izlenmiş; 289 bin 94 kişi... Bu arada hemen söyleyeyim, bu bilgi 15 dakikalık periyod ortalaması... Yani tam net bilgi değil. Çünkü TRT Spor, yarı zamanlı ölçülüyor. Dedikten sonra devam edelim; ikinci sırada yine aynı Dünya Kupası’nın bir başka maçı Fransa-Belçika var, 219 bin kişi izlemiş. Dördüncü sırada Fransa-Türkiye karşılaşması var, 217 bin kişi izlemiş. Yani ortalama 200 bin üzeri... Sanırım bu rakam daha da artmış olabilir. TRT Spor cephesine göre bu veriler çok iyi.

Ne kadar eski maçlar

Ev ahalisi geçenlerde İtalya’nın maçında Maldini’yi gördü. Pek bir beğeniyorlarmış. O zamanın İtalya Milli Takımı’nda oynuyor, biz isimlerini sayıyoruz. Öğrendim ki, nostalji sınırı varmış! 1998 Dünya Kupası maçları mesela biraz silik diye beklediği ilgiyi görmemiş. Halbuki en ilginç dünya kupalarından biridir. Siyah beyazlar için de durum aynı. Bizim ev ahalisi aksine, 80’ler hatta 70’leri istiyor. Yani son Dünya Kupası ya da bir önceki pek nostalji gelmiyor bize... Yaş dedikleri böyle bir şey galiba!