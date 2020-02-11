TRT’nin unutulmaz ismi Güneş Tecelli,3 Şubat’ta vefat etti. Tecelli’yle, TRT’nin o günlerine gittim. İsmail Cem dönemi ‘Telespor’... Şimdi paralı izlediğimiz maçlar, o zamanlar bedava. 3 Mart 1974 yılında ilk yayınını Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla yaptı. Düşünsenize o yılları... Her hafta bir maç yayını ve daha fazlası... Bir kuşak programdı, eğlencesi, müziği ve diğer spor dallarından haberleriyle dolu dolu bir programdı. Asıl biz bu yapımda ‘Pembe Panter’i keşfettik. Onun maceraları, maçlar kadar önemliydi. ‘Tele Pazar’ mesela...

Cenk Koray’la sundukları bu kuşak

program da bir ‘kült’ oldu diyebilirim. TRT’nin geçmişi, kendi ‘yıldızları’yla dolu... Bugün kim var? Bir Tecelli var mı?

Peki bu kadar televizyon kanalı mevcut.

Bir tane şov yıldızı bulunuyor mu? Böyle bir kuşak programı mevcut mu? Hâlâ Beyazıt Öztürk ve Okan Bayülgen diyoruz.

Programı bitti!

Tam konusu geçmişken bahsetmekte fayda gördüm. Mesela özel televizyon yıllarının yetiştirdiği böyle bir magazin kuşak programını yapacak isimlerden biri, Mesut Yar. ‘By Night’ adıyla Kanal E ve Number One’da program yapmıştı. Televizyonun ilk dönemi belirteyim, bu tür yapımlara olanak veriyordu. 2000’li yıllar bütünüyle dizilere teslim oldu. Yine de işte bu dönemde tutunmaya çalışan isimlerden biriydi Yar. 2011 yılında başladığı ‘Burada Laf Çok’, dokuz yılı devirdi.

2 bin 100 yayın ve 6 bin 773 konuk ağırladı. Ve duydum ki bu program bitiyor. Bu sohbet ve şov işini ekranda devam ettiren TV8’de Eser Yenenler kaldı. Daha doğrusu, ‘Sen bu işi yapacaksın’ durumu. Bayülgen, TV 100’de sessiz sedasız gidiyor. İçi geçmiş hafta sonu magazin programları formatları yerine magazin, spor ve eğlence yapacak bir kuşak programiş görmez mi?

Bu yazının gündemi Tecelli ve onun yaptıkları oldu. Kendisini rahmetle anıyoruz.