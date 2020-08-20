Fatih Ürek, şahsen gayet başarılı götürüyordu bu işi... Anlaşmazlık oldu anladığım. Kanal D, programı devam ettiriyor. Yeni isim aslında bildik biri, Seda Sayan... Geçtiğimiz sene yemek programı yapıyordu. Pek beklediği gibi olmadı.

PRENS, SIRLARINI ANLATACAK!

TLC kanalında ‘Kraliyet Sırları’ başlıyor. İngiltere Kraliyet Ailesi’nin iç dünyası ekrana gelecek.

Üzerine çok ‘belgesel’ yapıldı ve diziler çekildi. Dikkatimi çeken, tanıtımda Prens Harry’nin “Duyduklarınıza inanamayacaksınız’” mesajı oldu. Yani kendisi de aile içi sırlardan bir demet sunacak. Kanala sordum “İzin alındı mı?” diye.

“İzin alınarak çekimler gerçekleştiriliyor. Söyleşisi varsa, mutlaka izin alınıyor” bilgisi geldi. Kraliyet biliyor yani. Tamam da ‘Meghan Markle ve Prens Harry’nin kraliyet görevlerini bırakarak, kendi kazandıklarıyla geçinme kararı’ olarak haber yapılmıştı.

Rüya yaşamı bırakıp, gittikleri söylenmişti. Şimdi o rüya yaşamın sırlarını ekranda anlatacak. Acaba bu etik mi? Bu işten para da kazanacaklar büyük ihtimal. Ev ahalisi, “Saraydan ayrılmıyorlar anlaşılan” yorumunu yaptı!

KAMU SPOTU DERDİ

Şimdi ‘Kamu spotlarında siyasi parti logolarına ve siyasi figürlere yer verilemez’ maddesinden ‘siyasi figür’ bölümü çıkarıldı. Tartışma başladı. Asıl sorun, kamu spotunun kendisinde. Hiçbir albenisi kalmadı. Spot bir ‘ticari sektör’ oldu. Kulağıma gelen altı ayda bir yenileniyor spotlar. Böyle bir hızlı akış var. Estetik olarak bakıldığında standartlar (çekim, kamera vs.) düşük.

Oyuncuların yer aldığı ‘konulu’ spotlar, ilkokul müsamereleri gibi. Metinler zayıf, hiçbir çekici tarafı yok.

RTÜK, bu kamu spotları için toplanmaktan bıkmış duyduğum. Özetle, kamu spotu kendi başına dert olmuş durumda...