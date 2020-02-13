‘Ünlü oyuncu Hale Soygazi’nin, bir televizyon programında oğlu olduğunu söyleyen Murat Şar’a açtığı 1 TL’lik manevi tazminat davasında, beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Rapora göre, Hale Soygazi ile Murat Şar’ın biyolojik bağı olmadığı ortaya çıktı’... Valla Seda Sayan’ın o günler yaptığı programları ev ahalisi takip etmişti. ‘Gerçeğin Şovu Fena Bitecek’ti başlığıyla yazmışım Ekim 2017’de...

‘40 yıllık büyük sır perdesinde önemli gelişme!

Yeşilçam’ın yıldızı Hale Soygazi, Murat’ın annesi olduğu iddialarına canlı yayında cevap verecek mi? Şar, sürpriz tanıkların ışığında annesine kavuşabilecek mi?’ Üç haftadır Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu ‘Artık Susma’da bunlar konuşuluyor’ diye...‘Gerçeğin Şovu’,

bitti. Bu durumda ne olmalı?

CUMHURİYET’İN KADIN SPORCULARI

TRT’nin spor kanalında şahit oluyoruz. Hentbol Kadınlar Süper Lig karşılaşmaları yayınlanıyor. Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası’nda, yeni sistemde gruplara ikinci kez kalan tek Türk takımı Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı mesela... Bu bile büyük başarı. Aynı kanalda badmintoncular vardı. Güneydoğu illerindeki şampiyonadan görüntülerde kızlarımız var. En yakından yaşıyoruz. Eşimin yeğenleri biri 15 yaş altı (Ravza) diğeri 19 yaş altı (Behiye) Badminton Milli Takımı’nda... Manisa Selendi, muhafazakâr bir ilçemizdir. Zeliha ve Okan Demir, öğretmenlerin olağanüstü çabası sonucu, Selendi Türkiye’nin ‘badminton kaynağı’ olmaya aday. Ve aileler koştur koştur, çocukları bu değerli hocalara teslim ediyor. İkinci kanalda izlerken badmintocuları gece haberlerinde, bunlar aklıma geldi.

“Cumhuriyet’in ülkeye kazandırdıkları” dedi ev ahalisi. Bize bunları TRT’nin ikinci spor kanalı gösteriyor, bunu da belirtmek lazım.