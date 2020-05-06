Şu iki aydır ekranda ne var? Dizi tekrarları, orta karar filmler ve 1-2 yarışma... Hani bu döneme ait bir TRT’nin ‘evden dizisi’ mevcut, o da yani pek sardı diyemeyiz. Hepsi bu! İki taraflı bir imtihan oldu. Dizi olmayınca, boşlukta hissediyor insan kendini, öyle alıştırıldı. Şu iki aydır ekranda ne var? Dizi tekrarları, orta karar filmler ve 1-2 yarışma... Hani bu döneme ait bir TRT’nin ‘evden dizisi’ mevcut, o da yani pek sardı diyemeyiz. Hepsi bu! İki taraflı bir imtihan oldu. Dizi olmayınca, boşlukta hissediyor insan kendini, öyle alıştırıldı. Görsel hizmet veren tarafa bakınca yani televizyon kanallarına, “Salgın var, dizi setleri iptal, depo film, tekrar yapımlar ve gündüz kuşağında zaten belli programlarla dayanırız” diyorlardır. Sonra yine dizilerle devam... Şunu da gördük, bizim ‘yayıncılık anlayışı’, özellikle meraklı, okuyan ve hani azıcık sorgulayan genç kuşağı hiç açmıyor. Eğitsin filan demiyorum. Biraz zekâ, mizah ne bileyim biraz da sohbet... Ekranda olmayan ama yetenekleri bir araya gelse, iyi işler çıkaracak çok insan var. Bilemem kim böyle farklı bir kanal kurabilir? Hani ‘muhalif kanal’ diye nitelenenlere bakıyorum, orada da bir ‘kendi görüşümüzü anlatalım’ telaşından geriye fazla bir şey kalmıyor. Yani televizyon, özeliyle dünyamıza girdiği günden bugüne geldiği noktada, güdük bir haldedir. Teknik olarak gelişmiş ama yaratıcılık tıkanmıştır. Ben durum saptaması yapayım, siz nedenlerini alt alta yazın. Gelelim seyirci tarafına... Şu ‘reyting ölçer’ halimize, o bildiriyor ya verileri. Diziler ‘Total’e göre ama kıymetli olan 20+ABC1 diyorlar. Özetle televizyon, ‘Total’in beğenisine göre şekilleniyor. Arada bir denk gelirse bir ya da iki dizi mesela AB takımı uğruyor kanala... Bu arada salgın sonrası, hani biraz sütliman olduktan sonra dizi sektörü de eskisi gibi olmayacak diyorlar.

Yapım şirketleri zorlanacak

Ne reklam eskisi gibi olacak, ne paralar... Reklam demek, tüketim demek. Geri dönüşü olacak bir hali yok tüketimin. Dizi setleri nasıl eleman alacak? “Daha ucuz olsun” diyecekler muhtemel. Oyuncular, “Ben starım, şu kadar para” diyemeyecek. ‘Reklam yüzü’, uzun bir süre eski keyfinde olmayacak. Yazıldı ki bir şöhret ismimiz dizide bölüm başı 120 bin TL isteyecekmiş. Korona öncesinde kalmış bir rakam diyelim. Bazı yapım şirketlerinin kepenk kapatabileceğinden bile söz ediliyor, diye kulağıma geliyor.