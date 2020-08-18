TV100’de iki göl haberine rastladım... Manisa’da Marmara Gölü, İstanbul’da Büyükçekmece Gölü kurumuş. Marmara Gölü’nün en derin yeri 50 cm su. Balıkçılık bitmiş, 20 bin çeşit kuşun sulak alanı yok olmuş. Büyükçekmece Gölü de öyle. “Gölümüzü kurtaralım” diyorlar. Haberde ‘Son zamanlarda yaşanan kuraklık’ diye verdi. Sadece kuralık mı? 60 yılın sonunda geldiğimiz nokta, Van Gölü’nün üç katı göl kurudu, nokta. Bu konu, gerçekten çok önemli. Sadece kuraklık suçlu değil! İnadına HES dedikleri mesela!

ENTEL KÖY EFE KÖY HİKAYESİ

Ev ahalisiyle beIN İZ TV’de ‘Başka Hayat Mümkün’ü, ‘Ferrarisi’ni satan bilgelerden’ olan Aysun Sökmen’i izledik. İşi gücü bırakıp, çiftlik kurmuşlar. Yeni bir hayat. Eşim, tütün tarlalarından gelir. Toprağı bilir. Bahçeleri var, yonca ekiyorlar son zamanlarda. “Köylüyü toprağından soğuttular” diyor hep eşim. “Selendi’de hayat 10.00’da başlıyor. Bizim zamanımızda böyle değildi” diyor. ‘Aysun The Sütçü’ olarak biliniyor Aysun Hanım. “10 senede kırsal kesim, yüzde 42’den yüzde 7’ye düştü” dedi. Eşim, “Mesele bu. İyi niyetli şehirlilerin köye gidip iş yapmasıyla çözülecek değil. Bu ‘Entelköy Efeköy’e Karşı’ filmi değil, iş gerçekten fena ciddi” dedi.

BURASI FİNLANDİYA MI?

‘Okullar nasıl açılır bu şartlar bizde sağlandı mı?’ tartışmaları başladı. FOX Ana Haber’de Prof. Kayıhan Pala, iki ülkeyi örnek verdi, Hollanda ve Finlandiya... Okullar açılmış ama şartlar müsait. Kişi başına olgu sayısı yüzde 1000’in altında. Bizde 8 ile 10 arasında. Bu ülkelerde okullarda 17-18 kişi sınıflarda okuyor. Aynı haberde bir öğrenci çocuk söylüyordu, “60-70 kişi sınıf.” Onların okullarında temizlik malzemesi sıkıntısı filan yokmuş. Yine aynı haberde gördük, devlet okullarının müdüriyeti velilerden “Tuvalet kağıdı ve temizlik malzemesi getirin” diye istekte bulunuyormuş. Orada çocukların büyük çoğunluğu okula yürüyerek bisikletle ya da özel arabalarıyla gidiyormuş. Bizde muhteşem bir öğrenci servis sistemi mevcut, doldurup, götürüyorlar çocukları. Ev ahalisi, “Burası Finlandiya mı?” diye sordu. Burası Türkiye, yok öyle....