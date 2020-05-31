‘GÖZÜNE BAKMADAN OYNAYAMAM’

Salgın günlerinde ‘evden dizi’ denemeleri yapıldı. Ufuk Özkan, bu tecrübeden yararlanan oyunculardan. TRT 1’in ‘İyi Fikir’ programında “Göze bakarak oynamak isterim” dedi. Bütün mesele bu. Yeni düzen, yeni sistem, yeni kurallar ama bir de insan olayı var yani!

Kaliteli göç

beIN İz TV’de gözüme ilişti not almışım; Urla’yla ilgili bir bölüm. Dükkan sahibi, bölgeye yoğun göç olduğunu söylüyor. “Ama kaliteli göç alıyor” dedi. Kaliteli dediği, Urla’nın giderek daha pahalı olması demek oluyor!

Pazarda kredi kartı

Yemek kanallarının popüler ismi Refika Birgül, 24 Kitchen’daki programında oturduğu yerin semt pazarına gidiyor. Ödeme, kredi kartıyla. Pazarın ruhuna aykırı. Ya da pazar değil, açık hava marketi!

Nostalji maçları

En son 1988 Türkiye-D. Almanya maçında baktık, bazı bankaların reklamları Türkbank, Esbank bir de Mas Vana... Esbank, Cumhuriyet’le yaşıt bankaydı, battı gitti. Ya Türk Ticaret Bankası? Kuruluşu 1913... O da gitti. Bir Mas Vana bugün hâlâ var. Nostalji maçları, ekonominin nereden nereye geldiğinin de göstergesi oluyor.

Elbise sponsordan

Ahu Özyurt’un TV100’deki programına ekranın aşina yüzlerinden Prof. Oğuz Özyaral katıldı. Salgın günlerini anlatıyordu. Ev temizliği yapmış hocamız; “Fazla üst baş vardı, onları çıkardım. İhtiyacı olanlara gidecek. Giymiyorum, çünkü sponsorlar veriyor, yığılıyor. Tabii bir şekilde televizyondayız ve destek görüyoruz. Hiç açılmamış paketler var.” Mesela cümle, ‘ihtiyacı olanlara gidecek’le sınırlanmış olsa daha hoş olacaktı!