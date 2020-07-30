Aslında başlık ‘Soba dumanı kokan mahalle mücadelesi’ olsaydı daha doğruydu. Didem Arslan Yılmaz, birden beylerin ağırlıklı katıldığı tartışma programından ‘kendini daha özgür hissedeceği’ gündüz kuşağına kaydırıldı. Ne yapacak? “Yıllardır yakınlarını arayanlara umut, çözülemeyen davalara ışık olacak, program Türk halkına yeni bir ses, yeni bir soluk getirecek” diye yazıyor. Gündüz kuşağında yemekle birlikte ‘fakir dünyası cinayet, kaybolma’ işleri tutuyor.

Fakir dünyası diyoruz çünkü, bütün hikayeler soba dumanı kokan mahallelerden... Nadira Kadirova sır perdesini aralayacak değiller tabii ki! Müge Anlı, bu konuda tek tabanca. Hatta arkasından Esra Erol da benzer kulvarda devam ediyor. “Evlendirmeyi bırak, kaçırmaya bak” dediler. “Fark etmez” dedi, işe koyuldu. Bu üç kadın programcıya bir konuda tecrübeli isim daha katılacak; Serap Paköz... ‘Gerçeğin Peşinde’yi İnci Ertuğrul sunuyordu. Sanırım biraz ‘yumuşak başlı’ bulunuyor kendisi, ‘Daha sert çizgiler olan biri olsun’ diye düşündüler. Gündüz kuşağında cinayet, kaybolma, kaçırma rekabeti yeniden başlıyor!

YENİ BİR DİJİTAL PLATFORM MU GELİYOR?

Bir haber dikkatimi çekti. BritBox, BBC ve ITV kanallarının kurduğu kendi üretimlerini yayınladıkları paralı bir dijital platform. Özetle, Netflix’e karşı, ‘ulusal bir ruh’la kuruldu diyelim. Şimdi yurt sathından uluslararasına doğru bir yolculuk planlıyor. Açıklamışlar, “25 ülkede yayında olacağız” diye. Bu ülkeler arasında Orta Doğu da mevcut. Batı’nın istatistik verilerinde Türkiye’yi koydukları yer biraz karışık oluyor. MENA Bölgesi içinde yer alıyor mesela dijital ve paralı kanal araştırmalarında...

Öte yandan Avrupa Birliği medya araştırmalarında ‘diğer ülkeler’ de şıklarında yer alıyor. BritBox, Orta Doğu ülkelerinde de yer alacaklarını açıklamış. Hemen akla Türkiye geliyor. Dizilere ilgi ve alaka açısından en geniş yelpazeye sahip izleyici kitlesi olan ülkelerin başında diyebiliriz. Öte yandan Amazon girecekti, askıya aldıkları yönünde duyum aldım. Biz, paralı kanal dizilerinde cinsiyet meseleleriyle uğraşıyoruz, belirtmekte fayda var!