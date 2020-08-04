Kanal D’nin ‘Uzak Ara Eğlence’ yarışması... Jüri üyeleri, yarışmacıları anlattıkları hikayeyle inandırmaya çalışıyorlar. Burada devreye iyi hikaye anlatmak giriyor. Alper Kul ve Reha Özcan, farklarını ortaya koyuyor. Tiyatro eğitiminin ve sahnede oyunculuğun önemi... Deniz Baysal’ın konuk olduğu bölüme denk geldi ev ahalisi. Baysal, eh hikayeyi pek anlatamadı. Yukarıdaki yorumu da ev ahalisi yaptı. Can Bonomo’nun da ağzı iyi laf yapıyor. Sunucumuz Pelin Akil, bütünlük içinde çok sırıtmıyor. Sesi biraz yükseldiğinde tırmalama söz konusu... Ekranda program sunmak hayli birikim ister. Estetik kadar ses tonu, konuşma, espri yeteneği, geniş kapsamlı bir farklılık gerekir. Magazinde de böyle, siyasette de... Yarışma ödülünün kitap olması, takdir edilecek bir ayrıcalık.

ORTA DOĞU DİZİLERİNİ KİM YAPAR?

Halk TV’de Özlem Gürses’in konuklarından biri Gani Müjde’ydi. Kendisinden öğrendik, RTÜK Başkanı senaristlerle sektörün durumuyla ilgili toplantı yapmış. Kendisi başkana “Bir hikayenin anlatımı için kötülerin olması lazım, siz kötüye izin vermiyorsunuz ki” demiş. Yanı başımızda olup bitenlerle ilgili bu nedenle dizi yapılamadığını, bazı konulara girmenin tedirginlik yarattığını belirtti Müjde. Örnek verdi, Suriye’deki cihatçı hareketin nasıl sempatizan devşirdiğini anlatan İsveç dizisi ‘Kalifat’ı... “Burnumuzun dibinde neler oluyor ama en doğru diziyi İsveçliler yaptı” dedi. Bu ve benzeri işlerin ülkemizden çıkması gerektiğini söyledi.

‘Biz çekeriz’

Biraz da ‘tekel’i var bu işin. Bakın en son ‘Baghdad Central’ (Merkez Bağdat) diye bir dizi yapıldı. Irak’ta yaşanan bir polisiye yapımı... D-Smart’ta gösterimde. Yine Viacom CBS ve Miramax şirketleri ‘The Turkish Detective’ projesi için kolları sıvadı. İngiliz yazar Barbara Nadel’ın müfettiş Çetin İkmen ve partneri Mehmet Süleyman’ın hikayelerinden uyarlama. Ahmet Ümit’in eseri neden olmaz? Batı, “O işler bizden sorulur” diyor. Biz, kendi çevremizdeki politik durumları anlatır dizi yapamayız bazı nedenlerden, öte yandan ‘tekel yapım şirketleri’ de bize o işleri vermezler. Orta Doğu’yla ilgili bu bölgenin içinde yer alan uluslararası çapta dizi yapan İsrail yapım şirketi oluyor nedense!