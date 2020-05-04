Reyting listelerine bakıyorum. Geçenlerde bu verilere dayanarak bir yazı yazmıştım. İzlenme oranları, koronavirüs öncesi zamanlardaki oranlara neredeyse eşitti. Televizyon izleme durumunda bir artış yoktu. Bir uyarı telefonu aldım. Artış vardı ama tematik ve haber kanallarında... Biz bu verilere ulaşamıyoruz. Bir tam zamanlı yayın yapan kanallar var, bir de yarı zamanlı... İşte artış, yarı zamanlı kanallarda. Koronavirüs günleri öncesi çok izlenen zaman diliminde tematik ve haber kanallarının oranları düşüktü. Salgın sonrası yapılan incelemede ciddi oranda bir artışın olduğu görülmüş. Haber kanalları öncelikli tabii ki... Sonra tekrar dizilerden bıkan izleyici tematik kanallara yönelmiş (Haber kanallarıyla birlikte DMax ve TLC’nin olduğu söylendi).

Kişi başına izleme oranı arttı

Bir uyarı da bu izleme süreleriyle ilgili oldu. Bu verilere ulaşmak bizim ülkede zor oluyor. Bana gelen bilgi dikkat çekici.

Buna göre, geçtiğimiz sene aynı dönemde dört saat olan kişi başına izleme, bu süre içinde beş saatin üzerine çıkmış. Bir de evde televizyonun açık olma süresi var. Bu ölçüme göre bu süre de iki saat artmış ‘normal günlerdeki’ orana göre... Bir yerde hane halkının izleme süresi de artmış.

YENİ BİR KOMEDİ TADI

Komik filmlerimiz çok. Güldüren oyuncularımız, mizah halleri kıvamda senaristlerimiz mevcut. Şahsen gülebildiğim sayı, tüm bu dünyanın içinde bir kırıntı misali oluyor. Sorun benden de kaynaklı olabilir. Sonuçta gülmek iyi ve güzel bir şey. “Bu güldürdü, öteki güldürmedi” demek yanlış. Güldükten sonra geriye kalanı koy gitsin. Neyse ev ahalisiyle ‘Cinayet Süsü’ filmini öylesine izleyelim dedik. Hani şu meşhur ‘gülmekten kırıldık’ lafı vardır ya, valla aynen öyle oldu. Bu satırları yazdığım sabahın akşamında ‘Ölümlü Dünya’yı da seyredeceğiz. Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit acayip bir ekip olmuşlar. Coen Kardeşler gibi bir durum olabilir mi? Araları nasıldır bilinmez, temennimiz uzun bir ‘eğlence’ yolculuğu olur onlar için de, bizim için de...

İkincisi geliyor

Bu arada hemen taze bir bilgi; ‘Ölümlü Dünya’nın ikincisi çekilecek. Salgın hastalığımız olmasaydı şu an hazırlanıyor olacaktı. “Süreç bitsin, hemen ‘motor’ diyeceğiz” dediler.