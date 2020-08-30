HABER YAYINLAMADI

Star TV’de salı akşamı ana haber bülteni yoktu. Yerine ‘Eyvah Eyvah 2’ yer almıştı. Peki neden? Arkasından yeni dizi ‘Menajerimi Ara’ geliyor. İddialı bir yapım ve ‘reyting’lerin iyi olması lazım. Sordum, Star TV daha önce ‘Medcezir’ dizisi için de aynı yöntemi kullanmış. Yani iş yapan bir filmle, izleyiciyi yeni diziye hazırlamak. O gün maç olmasa (PAOK-Beşiktaş) ilk üçe oturur bir görüntü çizdi şimdilik. Peki haberler? Olmasa da olur!



ŞAŞIRDIM



Alpay, Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe konserlerine çıktığı için büyük eleştiri aldı. Ev ahalisi, “85 yaşına gelmiş Alpay’ı bir daha nerede izleyebileceğiz? Bugüne kadar kim çıkardı onu?” dedi. Uçankuş TV yayınlıyor konserleri... Yine de ‘bazı söyledikleri’yle ilgili eleştiri haklarını saklı tutarak!











‘BİZ OKUYAMADIK’



‘Çatı Katı Aşk’ta Şuayip, broşür dağıtıyor tanıtım için. İki öğrencinin aralarındaki konuşma rahatsız ediyor ve broşürü geri vermelerini istiyor. “Biz okuyamadık” diyor sonra. Adı Özge olan öğrencimiz öyle bildiğiniz öğrencilerden değil. ‘O bir fenomen’... 1.5 milyon takipçisi varmış. Duruma üzülüyor ve yardım için Şuayip’le bir fotoğraf çekiyor! Ertesi gün lokanta tıka basa dolu... Önemli olan fenomen olmak! Mesajımızın özeti bu!



YILDIZ DIAGNE YA DA POLİTİKACI BABEL!



TRT Spor’da Fatih Doğan’dan Galatasaray ve oyuncuları yorumu: “Diagne farklı bir oyuncu, farklı düşünüyor. Kendi dünyasının yıldızı. Ama Galatasaray, yıldızlar topluluğu. Bu yıldızları kaynaştırmak bir kuyruklu yıldız haline getirmek için birbirlerine değmeleri yakınlaşmaları lazım. Onu beceremedi”. Diagne yıldız olamadı ya da Galatasaray kuyruklu yıldız!



Gelelim Babel’e, “Farklı bir oyuncu, kafası fazla çalışıyor” dedi. Kendisinden bu konuyu açması istendi şöyle devam etti: “Çok zeki, Allah vergisi bir yeteneği var.” Peki nedir bunlar? Anlıyoruz ki gittiği takım yönetimlerine akıl vermesi, ‘sosyal medyayı müthiş kullanması’ öne çıkıyor. Yani Babel artık iyi bir ‘siyasetçi’ de olabilir!