Adı ‘Habitat TV’. Coşkun Aral uzun bir aradan sonra yeni televizyon kanalıyla geliyor. İz TV ile bir marka olmuştu. Coşkun’la konuştum... “İz TV’yi yaratan ekip yepyeni teknoloji ve farklı yüzlerle gezi, tarih, macera, kitap, müzik, yoga, başarı öyküleri, teknoloji ve bilim gibi alanlarda 40’ı aşkın kuşakta yapımlar sunacak. Astronomiden gastronomiye, yerelden evrensele merak ettiğimiz her şey var. Gençler için gün boyu 13 dakikayı geçmeyen ‘YouTube’ tarzı yapımlar ve eski İz TV’de bağımlımız olanlar için sanat, müzik, kitap, biyografik çalışmalar da yer alacak. Tarihi daha popüler dille aktaran tarihçilerin sunumuyla anlatımlar olacak. Üç aydır durmaksızın çekiyoruz” dedi.

‘Haberci’ de geliyor. “Kars, Erzurum, Kayseri, Kapadokya, Konya, Muş, Van, Bitlis, Antakya, Adana ve Mersin’de koşturmaca halindeyim” diyor Aral. Benim duyduğum eski ‘Haberci’ konuları yeni baştan ele alınacak ve ‘Bugün ne durumda?’ diyerek yeniden o bölgelere gidilecek. Aral ayrıca, “Belgeselini yayınlayacak genç iletişimcilere de yayın kuşağı açtık” dedi. Program çeşitliliğine baktığımızda yeni isimler var. Ortak özellikleri yaptıkları işin kendi yaşam felsefesi olması.

Kimler var?

Müjde Yazıcı Ergin ile ‘Karşı Cins’. İyi gazetecidir, müzik belgeselleri izlenesi bir isimdir. Çok paralı işlerini bırakıp, karavanla dünyayı turluyorlar; Didem, Murat ve küçük Uzay... Arı Ailesi’nin kayıt altına alınmış görüntüleri ‘Yürüyen Evimiz’de ekrana gelecek.

Müzikte Serhan Bali ismi var. ‘Andante’ dergisini çıkarır. ‘Bir Klasik Yolculuk’ programının adı. Feride Bozcu, tarihe dair incelikli seminerlerin düzenlendiği SOFOS’un kurucu ismi. Yaşamı boyunca yaptığı işin ekranında olacak ‘Konuşan Tarih’ ile.

Türkiye’nin en iyi su altı fotoğrafçısı Engin Aygün ile Tuğçem Akgün ‘Atlantis’in Çocukları’ diyerek dalacaklar. YouTube’da mimariyi popüler hale getiren Kubilay Sakarya, ‘Yaşayan Mekanlar’ ile kanalda olacak. ‘Çocukların okumaları tavsiye olunur’ kitaplarının yazarı Betül Kanbolat ‘Kitaplı Günler’ ile yazının yolculuğunda olacak. Nihan Hantal gösteri biletleri tükenen hayli popüler bir isim... ‘Nefes Al’ ile Habitat TV’de. Uluslararası lisanlı ilk kadın bisiktelçi Mukaddes Cansu, Türkiye’yi dolaşacak. ‘Hep Hip Hop’ programın adı, Fuat yapacak.