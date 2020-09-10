Ana haber bültenleri, yeni yüzleriyle tanıştı. TRT 1’de Ersoy Dede başladı. FOX Ana Haber’de Selçuk Tepeli... Fatih Portakal’dan sonra başlamak kolay iş değil. Ev ahalisi, Tepeli’nin “Niye beni seçtiler çünkü evim kanala yakın’” esprisiyle “Geçişi zekice yaptı” diye yorumladı. Edindiğim izlenimde “Ben farklı bir şey yapmalıyım ama nasıl?” telaşı da yok değildi. Dede, özel televizyon geçmişi ve de hayli polemik tecrübesi olan bir isim. TRT’nin haber akışına bir sunum zenginliği de getirir. Daha ‘sansasyonel haberler’le kabuk değişimi olabilir. Ama klasik TRT haber izleyenini tatmin eder mi, bilemem.

Güven veriyor...

Deniz Bayramoğlu başladı dikkat ettim, mutlaka her gün bakıyor Kanal D Ana Haber’e ev ahalisi. “Güven veriyor” özetle söyledikleri... Kanımca son zamanlarda Kanal D Ana Haber’e ilgi artmıştır diyebiliriz. Psikolojik olarak izleyici soru soran, gündelik yaşamındaki sorunlarına değinen haberlere ilgi gösterir. Sunum bir yerde ‘meddahlık’tır. Bir vücut dili olayı vardır. Haberi anlatmak, cümleleri seçmek, ses tonu, iyi Türkçe, geniş bilgi birikimi bunlar önemlidir ve yetenek ister. Genel olarak bir değerlendirmedir belirteyim.

PROFESYONELLERİN YARIŞMASI MI?

Son bölümde Berker ile Esra’nın arasında geçen bir konuşma, sorunu gün yüzüne çıkardı. Eleme turun sırasında geçti. Esra, “Siz profesyonel mutfakta çalışan insanlar” diye bir cümle kurdu. Berker, “O zaman buraya gelmeseydin. Sen sürekli bunu söyleyeceksen bu platforma gelmeseydin” dedi. Sonra Esra’nın başarılı olduğunu filan söylüyor elbette. ‘Masterchef Türkiye, profesyonellerin yarışması oluyor. Yabancı formatta ise ‘amatör’lerin... Ama çok iyi yemek yapan amatörlerin. Amaç, bu yarışmadan sıfırdan bir ‘usta’ yetiştirmek. Bizde okulunu okumuş, otel lokanta vs. çalışanların bir araya geldiği yarışma oluyor. Bu vesileyle tekrar gündeme geldi bu durum.