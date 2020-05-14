National Geography, ‘80’ler Belgeseli’ni yayınladı geçtiğimiz salı günü... Bu dönemin bir resim geçidi gibiydi... 1-2 not almışım. CNN, 80’li yıllara damgasını vuran bir marka oldu. Metinde şöyle bir cümle vardı: “24 saat yayın yapınca, habere ihtiyaç vardı.” Haberle 24 saat ilgiyi ayakta tutmak... İşte CNN’i dünyaya tanıtan ve 24 saat haber yayını yapılır iddiasına yardımcı olan olay, 14 Ekim 1987 tarihinde gerçekleşti. Jessica McClure adında bir kız çocuğu, bahçedeki çok dar bir kuyunun içine düştü Teksas’ta... CNN, ekibiyle oradaydı. Tam 58 saat süren bir kurtarma çalışmasıydı. Olay, mutlu sonla bitti. Bu süre CNN’in tanınmasına ve izlenmesine yetti. Kanalın yaratıcısı Ted Turner, “Bu kadar heyecanlı bir film çok azdır” diyordu belgeselde. Sonra CNN International ile neler neler izledik. Körfez Savaşı, Irak işgali... Yani Turner’ın deyimiyle, “CNN’in heyecanlı filmleri, çok uluslu prodüksiyonları sürdü.”

24 saat yayın

Bugünlerde haber kanalları 24 saat yayın yapıyor. Peter Arnett aileden biri olmuştu! Amanpour ile sıkı fıkı olmuştuk! ‘80’ler Belgeseli’nin özeti şu cümledeydi; “Bizim yaşam tarzımız gerçek bir zafer kazanmıştı.” Yani ABD’nin... CNN, bu zaferin baş köşesindeydi. Bir başka cümle, “Gorbaçov, Reagan ve Hollywood sayesinde duvar halledildi.”

80’ler çok önemliydi

Evet, bugünden baktığımızda 80’ler çok önemliydi. Tüketimin ve teknolojinin filizleri o dönemlerde atıldı. Koronayla boğuşuyoruz bugün. Aslında neyle boğuştuğumuzu da pek bilmiyoruz. Bir yanda sosyal mesafeli oluyoruz öte yandan AVM’ye gidiyoruz. “Düzen değişecek” diyorlar. 2000’lerin belgeseli de mutlaka yapılacak. Neyin, nasıl değiştiği ya da bunun bir illüzyon mu olduğunu anlayacağız tabii ki... National Geographic, belki çalışmalara başlamıştır!