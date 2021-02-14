“Hayatta ‘Hadi, hadi’ diyen biri olmalı” dedi Doç. Dr. Oytun Erbaş... Kanal D’nin yeni programı ‘Yüzleşme’ye katılan yarışmacılara söyledi. Duruma göre değişir. Rahmetli amcam hayatında hep kendi başına “Hadi hadi” demiştir. Pek kimseyi de öyle çevirdiği çitlerden içeri sokmamıştır.

Yılda 30 dizi

12 dizisi var. Bir beş daha geliyor. “Star isimler bu dizilerde olacak” diyorlar. Sonra altı tane daha şu an planlanmış durumda. 2.5 ayda 20 dizi hedefte. Şöyle bir gerçek var; salgın nedeniyle yeni işlerin ne olacağının belli olmadığı bir dizi sektörü var. Sahneleri kapalı bir tiyatrolar var. Oyuncularıyla, teknik altyapısıyla, senaristleriyle, yönetmeniyle...

Yılda yaklaşık 30 dizi hedefte. Yani kabaca bir hesapla çalışanların aileleriyle birlikte 30 bine yakın bir koca ailenin ekmek kapısı Exxen. Böyle bir fotoğraf çıkıyor.

‘Tamam’ demek

Hülya Hökenek ekranın deneyimli ismi. Konuğu Hilmi Daşdemir biraz uzun konuştu. Hökenek, “Tamam” diyerek araya girdi. “Teşekkürler” diyerek ilerlemesi gerekmez miydi?

Yeni düzene alışmak böyle kolay!

Novak Djokovic ile Taylor Firtz (ABD’li rakibi) Avustralya Açık’ta karşılaştılar. Eurosport’ta izledim. Saat 00.00 olunca sokağa çıkma yasağı başlamış. Maçı izleyenlere, “Hanımlar beyler artık eve gitme vakti” diyerek, tribünler boşaltılmış. Spiker söyledi.

Yeni düzen böyle... İnsanlık kaderine razı, doğru eve. Zaten oynayanlar, düzenleyenler ve biz izleyenler duruma hiç şaşırmıyoruz. Aslında ne kadar zavallı ve çaresiz bir durum. Salgın günleri bize bunu gösterdi ve gösteriyor. Birey olarak, yönetim olarak, ilişkiler olarak, beklentiler olarak...