Kanal D’nin ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisine bir nevi “Vintage” diyebiliriz. Dünyadaki satışları devam ediyor. İspanyol TodoNews, Kanal D

International’ın başındaki isim Kerim Emrah Turna’yla uzun bir söyleşi yapmış. Bu köşede sorunu gündeme getirmiştim, ‘Bizim dizi ihracatımız ne olacak?’ diye... Söyleşi, aslında bu sorunun cevaplarını arıyor. Kanal D dizi kütüphanesi, Türkiye’nin tartışmasız en zengin olanlarından. Baş köşedekilerden biri ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’... Koronavirüs, dizi çekimlerini durdurdu. Ne zaman olacağı belli değil. Eskilere rağbet arttı. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ de onların başında geliyor. Nitekim Turna, Türkiye’ye yakın zamanda girecek olan Amazon dijital platformunun yapımın bölümlerini sipariş ettiğini söylüyor. Bir başka yeni platformun da kendilerinden beş dizi talep ettiğini de sözlerine ekliyor.

Bitmiş ürünlere talep

Yeni dizi çekmek mümkün değil. Başlasa bile, bitirilmeleri epey zaman alacak. TV kanallarının yayını durmuyor. İhtiyacı karşılayacak ise eldeki bitmiş diziler. Turna; “Bitmiş ürünlere talep giderek artıyor. Yeni çıkan yapım olmayacak. Dolayısıyla geçmişin başarılı işlerine ilgi olacak ki bizim bu konuda büyük bir avantajımız var” diyor. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ ve ‘Aşk-ı Memnu’ gibi işler hâlâ en çok satanların başında... Bu vesileyle yeniler de ekleniyor listeye. Ece Uslu ile Burcu Kara’nın başrollerde oldukları eskilerden ‘Elveda Derken’ ile ‘Arka Sokaklar’ın adını veriyor Turna... ‘Zalim İstanbul’, en çok ilgi gören, bitmek üzere olan işlerden. 40’a yakın ülke, “Tamamlansın alalım” diyormuş. Malum, seti durdu. Uluslararası standartta 140-150 bölümlük bir kıvama geldiğinde, satışı yapılacak. “Bu sayıya ulaşınca, Güney Amerika’ya satacağız” diyor Turna...

‘Yeni Hayat’ ne zaman başlar?

Daha yayınlanmadan Kanal D’nin yurt dışında ilgi gören dizisi ‘Yeni Hayat’ var. Malum, bir uyarlama. Karga Seven Pictures işi olan yapımın yayınlanacağı duyurulmuştu. Sonra ne oldu? Bu konuya da Kerim Emrah Turna, şöyle açıklık getiriyor: “Yeni Hayat’ı önümüzdeki sezonda düşünüyoruz. Salgının ilk günlerinde yayına çıkacağımızı açıkladık. Ne yazık ki, izleyicide haber kanallarına yönelen büyük bir değişim oldu.”